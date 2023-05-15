Левандовски вырвался вперед в гонке бомбардиров Ла Лиги⚽
Роберт Левандовски оформил дубль в чемпионском матче «Барселоны» с «Эспаньолом», помог своей команде досрочно выиграть Ла Лигу и оторвался от Карима Бензема в бомбардирской гонке.
Вот как выглядит топ-5 голеадоров Ла Лиги, четверо футболистов идут ноздря в ноздрю!
Роберт Левандовски - 21 гол, «Барселона»
Карим Бензема - 17 голов, «Реал Мадрид»
Хоселу – 15 голов, «Эспаньол»
Энес Унал — 14 голов, «Хетафе»
Альваро Мората, Антуан Гризманн – 13 голов, «Атлетико»
Тати Кастельянос – 13 голов, «Жирона»
Пичичи - Левандовски
Пенальчичи - Бензема