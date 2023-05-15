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Левандовски вырвался вперед в гонке бомбардиров Ла Лиги⚽

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Роберт Левандовски оформил дубль в чемпионском матче «Барселоны» с «Эспаньолом», помог своей команде досрочно выиграть Ла Лигу и оторвался от Карима Бензема в бомбардирской гонке.

Вот как выглядит топ-5 голеадоров Ла Лиги, четверо футболистов идут ноздря в ноздрю!

Роберт Левандовски - 21 гол, «Барселона» 

Карим Бензема - 17 голов, «Реал Мадрид»

Хоселу – 15 голов, «Эспаньол»

Энес Унал — 14 голов, «Хетафе»

Альваро Мората, Антуан Гризманн – 13 голов, «Атлетико»

Тати Кастельянос – 13 голов, «Жирона»

3 комментария

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Игорь Климов
Левандовски в этом сезоне должен выиграть Пичичи, удачи!
+7
-1
+6
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Kaloyan Yalamov
Ну, есть по делу, то:

Пичичи - Левандовски
Пенальчичи - Бензема
+7
-3
+4
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Alexander Katschalow
Чуть чуть бы ему реализацию улучшить
0
0
0
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