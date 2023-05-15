Роберт Левандовски оформил дубль в чемпионском матче «Барселоны» с «Эспаньолом», помог своей команде досрочно выиграть Ла Лигу и оторвался от Карима Бензема в бомбардирской гонке.

Вот как выглядит топ-5 голеадоров Ла Лиги, четверо футболистов идут ноздря в ноздрю!

Роберт Левандовски - 21 гол, «Барселона»

Карим Бензема - 17 голов, «Реал Мадрид»

Хоселу – 15 голов, «Эспаньол»

Энес Унал — 14 голов, «Хетафе»

Альваро Мората, Антуан Гризманн – 13 голов, «Атлетико»

Тати Кастельянос – 13 голов, «Жирона»