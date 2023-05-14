Отличились многие.

Это случилось. «Барселона» выиграла у «Эспаньола» со счетом 4:2 и завоевала заветный титул чемпионов Ла Лиги.

Каталонцы вышли на поле с задором победителей, начав давить на ворота соперников с первой же минуты. Первый гол они забили на 11-й минуте, и дальше все пошло как по накатанной. На перерыв команда Хави ушла со счетом 3:0, а по возвращению Кунде забил и четвертый.

Ближе к концу матча «Эспаньол» очнулся и решил показать яркий и открытый футбол — это дало свои результаты. На 73-й Пуадо все же пробил мимо Тер Стегена, а на 92-й Хоселу смог загнать еще один мяч.

Отпор соперников все равно не помешал «Барсе» стать чемпионом Испании, так что самое время оценить вклад игроков в эту победу.

Самым лучшим футболистом команды Хави, по версии портала SofaScore, стал Френки де Йонг, отыгравший весь матч. Полузащитник действительно сделал огромный вклад в победу команды, успевая в каждый уголок поля и показав просто потрясающий показатель точных передач (100/104).

Роберт Левандовски, оформивший дубль с ассистов Бальде и Рафиньи, которые тоже получили высокие оценки. Алекс особенно отличился сегодня, так как в дополнение к результативной передачи он забил свой первый гол.

Оценки всех игроков:

И показатели всей команды (каталонцы справа):

Как ваши впечатления от чемпионского матча?