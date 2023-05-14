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Бальде отдал голевую и впервые забил за «Барсу»! Заодно Алекс помог Педри оформить первый ассист в сезоне

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«Барселона» отправилось в гости к «Эспаньолу» в рамках 34-го тура Ла Лиги. Это каталонское дерби может стать для «блауграны» чемпионским. В случае победы сине-гранатовые досрочно станут чемпионами Испании.

Очевидно, Хави сумел зарядить своих подопечных, ведь футболисты «Барсы» мощно ворвались в игру с первых секунд.

На 11-й минуте Левандовски вывел свою команду вперед после передачи Бальде, а еще через 9 минут Алекс забил сам.

Алехандро записал на свой счет первый гол за «блауграну». Более того, защитник помог Педри оформить первый ассист в сезоне!

Алекс отпраздновал взятие ворот вместе с запасными «Барсы».

Под занавес первого тайма Левандовски увеличил преимущество своей команды, а в начале второй половины встречи Кунде забил четвертый гол «Барселоны» в дерби.

Похоже, сегодня Испания узнает чемпиона Ла Лиги.

4 комментария

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MK
Бальде в ударе 💪 следующий Golden Boy 23
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Butrymovich Mikalai
у Кюнде тоже первый гол
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Игорь Климов
Бальде очень радует своей игрой, молодец!
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Егор Волхонов
Бальде может лучше Дэвиса стать
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