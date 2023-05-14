Бальде отдал голевую и впервые забил за «Барсу»! Заодно Алекс помог Педри оформить первый ассист в сезоне
«Барселона» отправилось в гости к «Эспаньолу» в рамках 34-го тура Ла Лиги. Это каталонское дерби может стать для «блауграны» чемпионским. В случае победы сине-гранатовые досрочно станут чемпионами Испании.
Очевидно, Хави сумел зарядить своих подопечных, ведь футболисты «Барсы» мощно ворвались в игру с первых секунд.
На 11-й минуте Левандовски вывел свою команду вперед после передачи Бальде, а еще через 9 минут Алекс забил сам.
Алехандро записал на свой счет первый гол за «блауграну». Более того, защитник помог Педри оформить первый ассист в сезоне!
Алекс отпраздновал взятие ворот вместе с запасными «Барсы».
Под занавес первого тайма Левандовски увеличил преимущество своей команды, а в начале второй половины встречи Кунде забил четвертый гол «Барселоны» в дерби.
Похоже, сегодня Испания узнает чемпиона Ла Лиги.
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