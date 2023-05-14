«Барселона» отправилось в гости к «Эспаньолу» в рамках 34-го тура Ла Лиги. Это каталонское дерби может стать для «блауграны» чемпионским. В случае победы сине-гранатовые досрочно станут чемпионами Испании.

Очевидно, Хави сумел зарядить своих подопечных, ведь футболисты «Барсы» мощно ворвались в игру с первых секунд.

На 11-й минуте Левандовски вывел свою команду вперед после передачи Бальде, а еще через 9 минут Алекс забил сам.

Алехандро записал на свой счет первый гол за «блауграну». Более того, защитник помог Педри оформить первый ассист в сезоне!

Алекс отпраздновал взятие ворот вместе с запасными «Барсы».

Под занавес первого тайма Левандовски увеличил преимущество своей команды, а в начале второй половины встречи Кунде забил четвертый гол «Барселоны» в дерби.

Похоже, сегодня Испания узнает чемпиона Ла Лиги.