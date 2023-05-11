9 комментариев

Сегодня сообщил об уходе из «Барселоны».

34-летний хавбек «Барселоны» Серджи Бускетс довольно долго томил болельщиков в ожидании — только сегодня мир узнал о его решении, относительно своего будущего. Новый клуб испанца еще неизвестен, но точно понятно, что с каталонцами их пути разошлись.

Бускетс − воспитанник академии Ла Масия, в ней он оказался в 2005 году. Спустя три года Серджи дебютировал в стартовом составе против «Расинга» и с тех пор провел за клуб 719 матчей. В его активе есть все европейские трофеи и титула чемпиона мира и Европы с Испанией. Это была славная каталонская охота, Буси!

В момент такого тяжелого расставания нынешние и бывшие игроки «Барселоны» (да и не только они) были обязаны написать пару слов на прощание.

Лионель Месси

«На поле всегда пятерка, но как игрок и как человек ты десятка, Буси. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе, тебе и всей твоей семье.

Спасибо за все на поле и за его пределами, столько моментов мы провели вместе, много хороших, но были и сложные... Они останутся навсегда!

Крепко обнимаю, Серджи».

Лука Модрич

«Один из лучших полузащитников, против которых я когда-либо играл. Это было очень приятно».

Серджи Роберто

«Буси, спасибо тебе за все, что ты сделал для клуба всей своей жизни! Мы все будем вечно благодарны. Невозможно представить лучшую «Барсу» без тебя в центре поля. Лучший игрок в мире на своей позиции. Ты был ключом к тому, чтобы все получалось, делая самые сложные вещи «легкими».

Но прежде всего я навсегда остаюсь твоим другом. Нам будет очень тебя не хватать! ❤️».

Жерар Пике

«Совместная гонка. Это было огромное удовольствие. Спасибо за все ❤️».

Луис Суарес

«Буси, мой друг, я горжусь тем, что делил с тобой поле и пережил великие моменты за его пределами.

Друг, который всегда был примером для всех нас, с которым мы имели возможность встречаться каждый день. Гордись тем, что оставил невероятный след в «Барселоне». Ты исполнил все свои мечты, упорно работая и всегда отдавая все силы.

Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем!»

Неймар

«Спасибо за все, Буси. Было очень приятно разделить с тобой прекрасные моменты. Ты действительно великолепен. Я желаю тебе всего самого лучшего на твоем новом этапе. Обнимаю тебя».

Андрес Иньеста

«Поздравляю с такой карьерой в «Барсе», друг, легенда и отражение нашего клуба! Мощно! Было огромной честью разделить много моментов с тобой. Желаю всего наилучшего в будущем ❤️».

Карлес Пуйоль

«Спасибо тебе за все, Буси. Мне очень повезло, что ты был рядом со мной (ты не представляешь, как меня это успокаивало). Я желаю тебе всего самого наилучшего».

Иньиго Мартинес

«Большое спасибо, друг. Лучший».

Серхио Каналес

«Лучшая пятерка в мире, но прежде всего невероятный человек. Ты заслуживаешь всего самого лучшего».

Жерар Деулофеу

Педро

«Серджи, спасибо за все те годы, что ты отдал сборной Испании и «Барселоне», но больше всего за наследие, которое ты оставляешь.

Ты мой большой друг, который раскрыл для меня футбол. Желаю тебе и твоей семье всего лучшего на этом новом этапе. Ты пример для множества футболистов.

Спасибо за все, ты лучший. Легенда!»

Сеск Фабрегас

«Поздравляю со всем, чего ты достиг в своей невероятной карьере».

Марк Бартра

«Я очень горжусь всем тем, что ты делал в «Барсе». С первого до последнего дня. Счастлив, что провел несколько успешных лет рядом с тобой! Всего лучшего, что бы ни случилось дальше, друг!»

Кроме этого свои послания оставили Боян Кркич, Серджиньо Дест, Люк де Йонг, Пау Торрес, Тиаго Алькантара

Мы будем скучать, Серджи!