13 комментариев

Но приход Месси может смешать все карты.

Поскольку Серджи Бускетс собирается попрощаться с «Барселоной» по окончанию сезона, его уход оставит пустоту не только в полузащите команды, но и в капитанском составе.

На данный момент Бускетс является первым капитаном «блауграны», а Серджи Роберто, Жорди Альба и Марк-Андре тер Стеген следуют за ним в иерархии. Голкипер получил повязку несколько месяцев назад после ухода Жерара Пике.

Журналист AS Хави Мигель сообщает, что летом два игрока хотят побороться за вакантное место в четверке лидеров команды — это Роберт Левандовски и Рональд Араухо.

Согласно информации из статьи Мигеля, Левандовски и Араухо обсудили свое желание с Хави, и главный тренер одобрил обе кандидатуры. Во время предсезонки будет проведено голосование, которое решит, кому достанется повязка.

Нельзя исключать такой сценарий, что команды покинет и Жорди Альба, так что и нападающий, и защитник могут стать капитанами.

Обычно футболисты получают повязки не в результате голосования, а по количеству матчей, проведенных за клуб, но и такой вариант довольно-таки распространен.

Левандовски стал игроком «Барселоны» только прошлым летом, но его опыт, знания и статус делают его серьезным претендентом на звание капитана. Араухо же, несмотря на то, что он намного моложе поляка, часто проявляет свои лидерский качества на поле, и его точно можно назвать одним из наиболее преданных игроков «блауграны».

Если бы выбор зависел от количества сыгранных матчей, то Усман Дембеле должен бы стать капитаном — он на четвертом месте (179 игр) после Роберто (346), Альбы (455) и Тер Стегена (372). За ним идет Френки де Йонг с 177 матчами.

В любом случае, в «Барселоне» будет как минимум один новый капитан, хотя, если Лионель Месси в конечном итоге вернется, он может сразу же заменить Бускетса в качестве первого капитана, а остальные останутся на своих местах.