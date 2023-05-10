13 комментариев

FC BARCELONA
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Два игрока «Барселоны» хотят получить капитанскую повязку вместо Бускетса. Они оба уже получили одобрение Хави

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Но приход Месси может смешать все карты.

Поскольку Серджи Бускетс собирается попрощаться с «Барселоной» по окончанию сезона, его уход оставит пустоту не только в полузащите команды, но и в капитанском составе.

На данный момент Бускетс является первым капитаном «блауграны», а Серджи Роберто, Жорди Альба и Марк-Андре тер Стеген следуют за ним в иерархии. Голкипер получил повязку несколько месяцев назад после ухода Жерара Пике.

Журналист AS Хави Мигель сообщает, что летом два игрока хотят побороться за вакантное место в четверке лидеров команды — это Роберт Левандовски и Рональд Араухо.

Согласно информации из статьи Мигеля, Левандовски и Араухо обсудили свое желание с Хави, и главный тренер одобрил обе кандидатуры. Во время предсезонки будет проведено голосование, которое решит, кому достанется повязка.

Нельзя исключать такой сценарий, что команды покинет и Жорди Альба, так что и нападающий, и защитник могут стать капитанами.

Обычно футболисты получают повязки не в результате голосования, а по количеству матчей, проведенных за клуб, но и такой вариант довольно-таки распространен.

Левандовски стал игроком «Барселоны» только прошлым летом, но его опыт, знания и статус делают его серьезным претендентом на звание капитана. Араухо же, несмотря на то, что он намного моложе поляка, часто проявляет свои лидерский качества на поле, и его точно можно назвать одним из наиболее преданных игроков «блауграны».

Если бы выбор зависел от количества сыгранных матчей, то Усман Дембеле должен бы стать капитаном — он на четвертом месте (179 игр) после Роберто (346), Альбы (455) и Тер Стегена (372). За ним идет Френки де Йонг с 177 матчами.

В любом случае, в «Барселоне» будет как минимум один новый капитан, хотя, если Лионель Месси в конечном итоге вернется, он может сразу же заменить Бускетса в качестве первого капитана, а остальные останутся на своих местах.

13 комментариев

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Михаил Зобнин
Араухо заслужил
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Любитель побеждать
Считаю только Тер Штеген в этом составе
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Леонель Месси
МАТШ самая лучшая кандидатура на повязку капитаны Барсы.у него очень много матчей за команду
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Gurban Orazly
Тер Штеген - Араухо
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TAGAY
Роберто даже еще не год в клубе, какой из него кэп?! Хави так полагаю все равно, раз устроил такое.. Араухо,Марк,Френки и на этом претенденты на капитанства должны заканчиваться. У Марка самого проблемы с менталкой, порой жутко не хватает уверенности, из него кэп так себе. ЗА АРАУХО!
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DHARMA Initiative
Стеген! Араухо заслужил но пока что рано. У него есть все для этого, но позже, через 2-3года
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Ernest Imamov
я бы выбирал между Тер Стегеном и Араухо, Араухо для меня предпочтительнее, полевому удобнее командовать
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fidelio
Анюта, Месси не вернется..., об этом не знает в городе Барселона разве что ленивый...
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Simone X
Араухо реально достоин быть капитаном, но у него ещё вся карьера впереди, он им станет наверняка. Что касается нынешней ситуации, хозяин этой повязки вернётся летом и все сразу успокоятся!
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DHARMA Initiative
Ответ barsafun
Если команда выберет Роберта, я бы на месте араухо послал бы эту команду и перешёл бы в реал!
Аргументировать сможешь? Или ты только болтун?
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barsafun
Ответ DHARMA Initiative
Аргументировать сможешь? Или ты только болтун?
Какие аргументы тебе нужны? Ты по самоотдаче не видишь? А то, что араухо в клубе 5 лет, а у Лёвы это первый сезон? Тебя это не смущает? Либо араухо, либо штеген. (ну этл если альба и Роберто покинут клуб)
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