19 комментариев

Серджи Бускетс подтвердил, что покидает «Барселону» этим летом. Ветеран был первым капитаном команды последние 4 сезона.

В прошлом году Жерар Пике тоже ушел из клуба и объявил о завершении профессиональной карьеры. Впоследствии «Барселона» назначила Тер Штегена своим четвертым капитаном.

Теперь Роберт Левандовски – главный кандидат на место четвертого капитана.

Таким образом в следующем сезоне капитанами «Барселоны» будут Серджи Роберто, Жорди Альба, Тер Стеген и Левандовски.

Скорее всего, именно Роберто заменит Бускетса, став основным капитаном команды. Но если и Серджи, и Жорди тоже решат уйти, то появится кандидатура Рональда Араухо и, конечно, все изменится, если в клуб вернется Лионель Месси.