19 комментариев

Кто будет капитаном «Барселоны» в следующем сезоне, заменив Бускетса и Пике? Рассказываем
Серджи Бускетс подтвердил, что покидает «Барселону» этим летом. Ветеран был первым капитаном команды последние 4 сезона.
В прошлом году Жерар Пике тоже ушел из клуба и объявил о завершении профессиональной карьеры. Впоследствии «Барселона» назначила Тер Штегена своим четвертым капитаном.
Теперь Роберт Левандовски – главный кандидат на место четвертого капитана.
Таким образом в следующем сезоне капитанами «Барселоны» будут Серджи Роберто, Жорди Альба, Тер Стеген и Левандовски.
Скорее всего, именно Роберто заменит Бускетса, став основным капитаном команды. Но если и Серджи, и Жорди тоже решат уйти, то появится кандидатура Рональда Араухо и, конечно, все изменится, если в клуб вернется Лионель Месси.
НО Дембель - это ошибка, он совсем не должен быть капитаном…..)))
Представить например Балотелли, который тоже отыграл бы 700 матчей, но наверное так и остался бы таким бездарем. Просто немыслимо, если такому повязку дадут