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Кто будет капитаном «Барселоны» в следующем сезоне, заменив Бускетса и Пике? Рассказываем

Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Серджи Роберто Серджи Роберто
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Серджи Бускетс подтвердил, что покидает «Барселону» этим летом. Ветеран был первым капитаном команды последние 4 сезона.

В прошлом году Жерар Пике тоже ушел из клуба и объявил о завершении профессиональной карьеры. Впоследствии «Барселона» назначила Тер Штегена своим четвертым капитаном.

Теперь Роберт Левандовски – главный кандидат на место четвертого капитана.

Таким образом в следующем сезоне капитанами «Барселоны» будут Серджи Роберто, Жорди Альба, Тер Стеген и Левандовски.

Скорее всего, именно Роберто заменит Бускетса, став основным капитаном команды. Но если и Серджи, и Жорди тоже решат уйти, то появится кандидатура Рональда Араухо и, конечно, все изменится, если в клуб вернется Лионель Месси.

19 комментариев

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Tigran Voskanyan
Что за бред, ё-моё? Откуда автор взял этот бред про Левандовски? Серьёзно, Левандовски? Можно было уже выучить, наконец, что в Барселоне (и в Испании вообще) капитаном назначают футболистов, сыгравших наиболее число матчей за основную команду. Сколько матчей у Левандовски? Около 50. Позор просто такое публиковать.
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Рэд Уайт
Месси
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Tigran Voskanyan
Ответ Sirdna Snatup
странное правило конечно..Не всегда ветеран клуба может быть лидером команды. Например вот Бускетс совсем скромняга и ему не подходит эта роль совсем
В этом нет ничего странного. Капитану необязательно быть лидером команды. Любой футболист может проявить лидерские качества, для этого не нужно быть капитаном.
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Johnny67
У Барсы правило назначения капитанов по по годам в клубе. Четвёртый - Дембеле!
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Tigran Voskanyan
Ответ Sirdna Snatup
просто в моем понимании капитан должен быть авторитетом для других, каким-то мощным мотиватором, очень сильным духом игроком, который сможет поставить всех на место. Как Пуйоль, например. Это не просто тряпка на руке
Как видишь, твоё понимание с реальностью не очень связано.
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Sirdna Snatup
Ответ Tigran Voskanyan
Как видишь, твоё понимание с реальностью не очень связано.
И почему не связано, аргуменнтировать можешь почему капитанская повязка должна быть просто у человека, у которого больше матчей за клуб, но который не проявляет лидерских качеств каким бы крутым игроком он не был?
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Sirdna Snatup
Ответ Tigran Voskanyan
Как видишь, твоё понимание с реальностью не очень связано.
Я 9 лет отзанимался футболом и у нас капитанскую повязку не давали самому тихому и скромному, это не просто повязка, украшение и т.д
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Абдул Абакаев
Ответ Johnny67
У Барсы правило назначения капитанов по по годам в клубе. Четвёртый - Дембеле!
*по количеству сыгранных матчей.
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Sirdna Snatup
Ответ Tigran Voskanyan
В этом нет ничего странного. Капитану необязательно быть лидером команды. Любой футболист может проявить лидерские качества, для этого не нужно быть капитаном.
просто в моем понимании капитан должен быть авторитетом для других, каким-то мощным мотиватором, очень сильным духом игроком, который сможет поставить всех на место. Как Пуйоль, например. Это не просто тряпка на руке
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Абдул Абакаев
Бускетс Роберто Альба Штеген Дембеле Араухо. порядок такой
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Rachid
Ответ Johnny67
У Барсы правило назначения капитанов по по годам в клубе. Четвёртый - Дембеле!
Всё правильно, в Барсе таковы правила..!!…
НО Дембель - это ошибка, он совсем не должен быть капитаном…..)))
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Sirdna Snatup
Ответ Johnny67
У Барсы правило назначения капитанов по по годам в клубе. Четвёртый - Дембеле!
странное правило конечно..Не всегда ветеран клуба может быть лидером команды. Например вот Бускетс совсем скромняга и ему не подходит эта роль совсем
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Johnny67
Ответ Абдул Абакаев
*по количеству сыгранных матчей.
А у кого больше у Роберто или Альбы?
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SaH4r.
Жорди Альба, Тер Стеген, Араухо, Дембеле
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HenocpegcTbeHHoKaxa
Ответ Sirdna Snatup
странное правило конечно..Не всегда ветеран клуба может быть лидером команды. Например вот Бускетс совсем скромняга и ему не подходит эта роль совсем
согласен
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Tigran Voskanyan
Ответ Sirdna Snatup
И почему не связано, аргуменнтировать можешь почему капитанская повязка должна быть просто у человека, у которого больше матчей за клуб, но который не проявляет лидерских качеств каким бы крутым игроком он не был?
Ещё раз, в Испании это правило, по-другому быть не может. Аргумент в том, что человек с большим количеством игр в команде несомненная легенда клуба, он хорошо знает клуб, традиции, он полностью в теме, может многое рассказать новичкам и быть для них примером. Особенно в таком клубе, как Барселона, только настоящие мастера "дослуживаются" до капитанской повязки, случайные челы не отыграют за неё несколько сотен матчей. Никакой Левандовски, каким бы он хорошим игроком не был, не будет для меня большим авторитетом, чем игроки, подарившие себя полностью Барселоне и отыгравшие больше сотни матчей. Лидерские качества отходят на второй план. Никто не мешает некапитанам произносить вдохновляющие речи и вести команду за собой. Вот тебе аргументы.
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HenocpegcTbeHHoKaxa
Ответ Sirdna Snatup
И почему не связано, аргуменнтировать можешь почему капитанская повязка должна быть просто у человека, у которого больше матчей за клуб, но который не проявляет лидерских качеств каким бы крутым игроком он не был?
Они думают что повязку дают просто самому лучшему игроку не имея понятия какую роль имеет капитан в команде.
Представить например Балотелли, который тоже отыграл бы 700 матчей, но наверное так и остался бы таким бездарем. Просто немыслимо, если такому повязку дадут
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Абдул Абакаев
Ответ Johnny67
А у кого больше у Роберто или Альбы?
Роберто следующий после Бускетса
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