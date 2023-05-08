22 комментария

В Париже проходит вручение премии Laureus World Sports Awards.

Месси попали в число номинантов на премию в категории «Спортсмен года». На церемонию награждения Лео прибыл в компании Антонеллы.

Церемонию также посетил Роберт Левандовски.

Лео и Роберт успели о чем-то поболтать перед началом награждения.

Ракуццо внимательно следила за беседой.

Месси был назван спортсменом года. Аргентинец обошел своего одноклубника – Килиан Мбаппе был номинирован на премию в одной категории с Лео.

Месси стал первым футболистом в истории, которому удалось дважды выиграть премию Laureus в категории «Спортсмен года». Более того, Лео – единственный футболист, которому удалось взять столь престижную награду.

Кроме Мбаппе, в этом году Лео также обошел Стефа Карри, Макса Ферстаппена, Рафаэля Надаля и Армана Дюплантиса.

Великий.