22 комментария

Месси стал спортсменом года на премии Laureus! Перед началом церемонии Лео успел поболтать с игроком «Барселоны»
В Париже проходит вручение премии Laureus World Sports Awards.
Месси попали в число номинантов на премию в категории «Спортсмен года». На церемонию награждения Лео прибыл в компании Антонеллы.
Церемонию также посетил Роберт Левандовски.
Лео и Роберт успели о чем-то поболтать перед началом награждения.
Ракуццо внимательно следила за беседой.
Месси был назван спортсменом года. Аргентинец обошел своего одноклубника – Килиан Мбаппе был номинирован на премию в одной категории с Лео.
Месси стал первым футболистом в истории, которому удалось дважды выиграть премию Laureus в категории «Спортсмен года». Более того, Лео – единственный футболист, которому удалось взять столь престижную награду.
Кроме Мбаппе, в этом году Лео также обошел Стефа Карри, Макса Ферстаппена, Рафаэля Надаля и Армана Дюплантиса.
Великий.
Величайщий спортсмен в истории