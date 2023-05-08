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Месси стал спортсменом года на премии Laureus! Перед началом церемонии Лео успел поболтать с игроком «Барселоны»

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В Париже проходит вручение премии Laureus World Sports Awards.

Месси попали в число номинантов на премию в категории «Спортсмен года». На церемонию награждения Лео прибыл в компании Антонеллы.

Церемонию также посетил Роберт Левандовски.

Лео и Роберт успели о чем-то поболтать перед началом награждения.

Ракуццо внимательно следила за беседой.

Месси был назван спортсменом года. Аргентинец обошел своего одноклубника – Килиан Мбаппе был номинирован на премию в одной категории с Лео.

Месси стал первым футболистом в истории, которому удалось дважды выиграть премию Laureus в категории «Спортсмен года». Более того, Лео – единственный футболист, которому удалось взять столь престижную награду.

Кроме Мбаппе, в этом году Лео также обошел Стефа Карри, Макса Ферстаппена, Рафаэля Надаля и Армана Дюплантиса.

Великий.

22 комментария

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Domian
Величайший!
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mastini
Лучший спортсмен в истории!!!
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Рэд Уайт
Месси единственный спортсмен из командных видов спорта бравший эту награду,сегодня он сделал это дважды.
Величайщий спортсмен в истории
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Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист!
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кто-то
Величайший в истории! Никто и рядом не стоит! Надеюсь, увидеть короля в Барсе!
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прощай Роналду
Слышите? Дикий плач... Бедные хейтеры
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Greatest Of All Time
Ответ Аслан Александров
Величайший только бог!
С этим никто не спорит. Речь про спортсменов.
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Отец Абду
Какие обиженные персофаны игрока Аль Насра всех минусуют?:)
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LEO30_10
Леогенда Месси 👑
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Аслан Александров
Ответ Domian
Величайший!
Величайший только бог
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LEO30_10
Лео Месси это Л+М = Лучший Мире🌍🐐
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Комил Мирзаев
легендарищееееееее игрок никто никогда рядом не стоит
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Аслан Александров
Ответ Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист!
Величайший только бог!
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Pamir88
А что там Роберт делал?
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Северный болельщик
Леван-Довски величайший 🐐 (козёл)
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BarCa
По лицу Месси и по стоящему позе его жены, как будто что старое вспомнили и внимательно слушают что говорит Левандовский.
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ReneHoseman
кусочек светской жизни, по большому счету золотая медаль чм — самый главный приз футболиста. все зм — это решения других людей. решения могут состоятся а могут и нет. выигрыш чм — это объективная реальность, против него даже яд 10 морганов/ротенов ничего не может
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AnMe
Ответ Pamir88
А что там Роберт делал?
Был тем, кто вручает приз в одной из категории
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