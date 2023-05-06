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Левандовски проводит свой первый сезон в «Барселоне» успешнее, чем в «Баварии». Сравниваем, как прошли оба дебюта Роберта

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Что же будет в следующем году?

Роберт Левандовски забил 25 голов в 49 играх в свой первый сезон (2014/15) в мюнхенской «Баварии». В то время ему было 27 лет, и его дебютный год считался относительно успешным.

Однако в 35 лет Левандовски сумел превзойти свой результат — поляк уже забил 29 голов в 41 игре в свой первый сезон в новом клубе.

Нападающему потребовалось всего 30 игр (на 19 меньше, чем в «Баварии»), чтобы достичь отметки в 25 мячей. На данный момент у него осталось еще пять игр за «Барсу», так что он вполне может закончить сезон с более чем 30 голами на счету.

Следует отметить, что это первый раз, когда Левандовски играет в Испании. Очевидно, новая лига и атмосфера не смутили футболиста, и он быстро приспособился к другим условиям.

Более того, Левандовски находится на пути к завоеванию трофея Пичичи, который вручается лучшему бомбардиру лиги. На его счету 19 голов в лиге, однако Карим Бензема наступает ему на пятки с 17 голами.

3 комментария

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Yri Yrov
Кариму повезло что Роберт не был в барсе в прошлом сезоне, а то не видать было бы ЗМ
+2
0
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Игорь Климов
Ответ Спартак Уокер
В Баварии он смотрелся лучше
Но в Баварии он и намного моложе был.
+1
0
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Спартак Уокер
В Баварии он смотрелся лучше
+1
-1
0
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