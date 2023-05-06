Придется поторопиться.

Несколько дней назад стало известно, что спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани покинет свой пост наступающим летом, но, прежде чем уйти, он должен завершить все трансферы, над которыми уже началась работа, до 1 июля.

Следовательно, «Барселона» хочет, чтобы к концу июня к команде присоединилось как минимум шесть игроков, сообщает испанское издание Sport.

Перед началом трансферного окна Хави составил список позиций, которые необходимо укрепить, чтобы защитить чемпионский титул в следующем сезоне и снова блистать в Лиге чемпионов. Чтобы качественно усилить команду, тренер сине-гранатовых сделал ставку на приход центрального защитника, трех полузащитников, центрального нападающего и вингера.

Так выглядит список игроков, которых «Барса» хочет увидеть на «Камп Ноу» уже в следующем месяце:

1. Лионель Месси. Самый обсуждаемый трансфер как в клубе, так и среди фанатов. Учитывая, что Лео почти наверняка покинет «ПСЖ» этим летом, вероятность возвращения в «Барселону» высока, как никогда.

2. Иньиго Мартинес. В прошлом месяце появились сообщения о том, что клуб и игрок окончательно договорились о переходе. Официальное подтверждение ожидается в июне.

3. Илкай Гюндоган. «Блауграна» намерена подписать немецкого полузащитника, который в июне станет свободным агентом.

4. Софьян Амрабат. Говорят, что Хави восхищен способностями марокканца и его стилем игры. Ожидается, что клуб приложит все усилия, чтобы заполучить его в следующем месяце. Потенциальному трансферу может помешать только «Фиорентина», так как сам опорник мечтает стать частью каталонской команды, а его контракт в Италии заканчивается в 2024 году.

5. Обамеянг или Витор Роке. «Барселоне» нужен качественный форвард на замену Роберту Левандовски. Футболист «Челси» является более доступным вариантом, а Роке — долгосрочное, но более дорогое решение проблемы.

6. Янник Карраско. Бельгийского вингера тоже очень хотят видеть в «Барсе» уже этим летом. Вопрос в том, сможет ли «Барса» скорректировать свои финансы, чтобы предложить ему адекватные условия.