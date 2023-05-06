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Алемани предстоит много работы перед уходом: 6 трансферов, которые «Барселона» хочет завершить до конца июня

Янник Феррейра Карраско Янник Феррейра Карраско
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Витор Роке
Барселона Барселона
Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
Клубы Клубы
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Лионель Месси Лионель Месси
Матеу Алемани
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол Футбол

Придется поторопиться.

Несколько дней назад стало известно, что спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани покинет свой пост наступающим летом, но, прежде чем уйти, он должен завершить все трансферы, над которыми уже началась работа, до 1 июля.

Следовательно, «Барселона» хочет, чтобы к концу июня к команде присоединилось как минимум шесть игроков, сообщает испанское издание Sport.

Перед началом трансферного окна Хави составил список позиций, которые необходимо укрепить, чтобы защитить чемпионский титул в следующем сезоне и снова блистать в Лиге чемпионов. Чтобы качественно усилить команду, тренер сине-гранатовых сделал ставку на приход центрального защитника, трех полузащитников, центрального нападающего и вингера.

Так выглядит список игроков, которых «Барса» хочет увидеть на «Камп Ноу» уже в следующем месяце:

1. Лионель Месси. Самый обсуждаемый трансфер как в клубе, так и среди фанатов. Учитывая, что Лео почти наверняка покинет «ПСЖ» этим летом, вероятность возвращения в «Барселону» высока, как никогда.

2. Иньиго Мартинес. В прошлом месяце появились сообщения о том, что клуб и игрок окончательно договорились о переходе. Официальное подтверждение ожидается в июне.

3. Илкай Гюндоган. «Блауграна» намерена подписать немецкого полузащитника, который в июне станет свободным агентом.

4. Софьян Амрабат. Говорят, что Хави восхищен способностями марокканца и его стилем игры. Ожидается, что клуб приложит все усилия, чтобы заполучить его в следующем месяце. Потенциальному трансферу может помешать только «Фиорентина», так как сам опорник мечтает стать частью каталонской команды, а его контракт в Италии заканчивается в 2024 году.

5. Обамеянг или Витор Роке. «Барселоне» нужен качественный форвард на замену Роберту Левандовски. Футболист «Челси» является более доступным вариантом, а Роке — долгосрочное, но более дорогое решение проблемы.

6. Янник Карраско. Бельгийского вингера тоже очень хотят видеть в «Барсе» уже этим летом. Вопрос в том, сможет ли «Барса» скорректировать свои финансы, чтобы предложить ему адекватные условия.

6 комментариев

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Юрий Музыка
Хави и из забитых лётчиков сделает нормальных игроков . Барсе не нужны топы,а трудоголики которые исполняют задумки тренера.
+3
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+3
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Sadullo
Половина сбитый лётчиков
+3
-1
+2
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Илья Манахов
Божеее вот вы можете представить чтобы Реал купил этих игроков? Нет? И именно поэтому Реал берет лч, а не играет Ле... Большая часть это абсолютно бредовые трансферы.
+2
-2
0
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Serdida Orayew
Это больше очередь у банкомата за пенсией чем укрепление состава....
0
0
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Nacho13
Ответ Илья Манахов
Божеее вот вы можете представить чтобы Реал купил этих игроков? Нет? И именно поэтому Реал берет лч, а не играет Ле... Большая часть это абсолютно бредовые трансферы.
Действительно, с трудом представляю, чтобы Реал купил игроков, у которых закончились контракты. )))
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Юрий Музыка
Хави и из забитых лётчиков сделает нормальных игроков . Барсе не нужны топы,а трудоголики которые исполняют задумки тренера.
Любой тренер предпочтёт в команде одиннадцать топовых игроков такому же количеству трудоголиков (а если игрок топ, разве это не подразумевает, что он ещё и трудоголик, иначе как бы он достиг такого уровня? ну да ладно), которые, может, и будут носиться по полю как ошпаренные, но, в силу своих ограниченных технических навыков, не позволят тренеру размахнуться и воплотить как можно больше из своих идей, ему только останется подстроиться под них и поставить блеклую, но надёжную в обороне игру на результат.
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