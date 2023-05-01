В этом сезоне Ла Лиги игроки «Барселоны» забили 59 мячей, при этом пропустили всего 11.

Но есть в основе «блауграны» футболисты, которые так и не смогли забить ни в одном соревновании. Речь идет о Жюле Кунде, Алексе Бальде и Серджи Бускетсе.

Забавно, что при этом Кунде несколько раз за сезон забил в ворота собственной команды, например, в матче Лиги Европы против «Юнайтед». Но Жюля есть, за что похвалить, на его счету – шесть ассистов.

У Бальде и Бускетса было несколько голевых моментов в этом сезоне, но игроки не смогли их реализовать.

Конечно, перед защитниками и полузащитниками первостепенно не стоит задача забивать. Очевидно, с голеадорами у команды Хави и так проблем нет.

Конечно, главным бомбардиром «Барсы» остается Левандовски, на счету которого 29 мячей во всех соревнованиях. На втором месте идет Рафинья, Диас забил 10 голов в сезоне.

В Ла Лиге рейтинг бомбардиров также возглавляет Левандовски, Роберт 19 раз поразил ворота соперников каталонцев. Ближайший преследователь поляка – Карим Бензема с 17-ю голами на счету.

Как вам результативность футболистов «Барсы»?