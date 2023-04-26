Не на это они надеялись.

Матч с «Райо Вальекано» закончился для «Барселоны» не так, как рассчитывали каталонцы, которые надеялись увеличить отрыв от «Реала» в гонке за чемпионством.

«Барса» пропустила уже на 19-й минуте после резвой контратаки «Райо», а в начале второго тайма позволила себе забить еще один.

Каталонцы отчаянно пытались перевернуть ситуацию, атакуя ворота соперника, но лишь один удар завершился голом — после нескольких попыток Левандовски все же заколотил мяч на 83-й минуте. Однако за оставшееся время команде Хави сравнять не удалось, так что по итогам этого матча им не удалось получить ни одного очка.

Левандовски, как и ожидалось, за свой гол получил наивысшую оценку от портала SofaScore. Кроме него, больше семерки получил только Рафинья, который тоже прикладывал все усилия в атаке.

Оценки всех игроков:

И показатели всей команды (каталонцы в правой колонке):

Кому бы вы поставили самую высокую/низкую оценку за этот матч?