Левандовски — лучший. Оценки игроков «Барселоны» за матч с «Райо Вальекано»
Не на это они надеялись.
Матч с «Райо Вальекано» закончился для «Барселоны» не так, как рассчитывали каталонцы, которые надеялись увеличить отрыв от «Реала» в гонке за чемпионством.
«Барса» пропустила уже на 19-й минуте после резвой контратаки «Райо», а в начале второго тайма позволила себе забить еще один.
Каталонцы отчаянно пытались перевернуть ситуацию, атакуя ворота соперника, но лишь один удар завершился голом — после нескольких попыток Левандовски все же заколотил мяч на 83-й минуте. Однако за оставшееся время команде Хави сравнять не удалось, так что по итогам этого матча им не удалось получить ни одного очка.
Левандовски, как и ожидалось, за свой гол получил наивысшую оценку от портала SofaScore. Кроме него, больше семерки получил только Рафинья, который тоже прикладывал все усилия в атаке.
Оценки всех игроков:
И показатели всей команды (каталонцы в правой колонке):
Кому бы вы поставили самую высокую/низкую оценку за этот матч?
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