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Роберт, что с тобой? Левандовски снова не забил из убойной позиции

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А мог бы вернуть каталонцев в игру.

26 апреля «Барселона» приехала в гости к «Райо Вальекано» в надежде увеличить свой отрыв от «Реала» до 14 очков, однако игра пошла не по плану каталонцев.

На 19-й минуте хозяева провели быструю контратаку, и полузащитник Альваро Гарсия забил в ворота «блауграны».

Гави потрясающе сыграл в подкате и, лежа на газоне, успел отдать пас Рафинье, который вскрыл оборону и отдал мяч прямо в ноги Левандовски, стоящего у ворот. Польский нападающий сделал рывок и пробил, но не смог переиграть Димитриевского, хотя у него было довольно много пространства.

Что же случилось с Левандовски после чемпионата мира?

2 комментария

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dato ato
Роберт кончился
+3
0
+3
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Евсей Пролеткин
Что команда терпеливо ждёт от ЛЕВАНДОВСКИ? ПАРЕНЬ ТРИ МЕСЯЦА НЕ ЗАБИВАЕТ, И ОН В ОСНОВЕ. МОЛОДЫЕ СИДЯТЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО
0
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