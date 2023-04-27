А мог бы вернуть каталонцев в игру.

26 апреля «Барселона» приехала в гости к «Райо Вальекано» в надежде увеличить свой отрыв от «Реала» до 14 очков, однако игра пошла не по плану каталонцев.

На 19-й минуте хозяева провели быструю контратаку, и полузащитник Альваро Гарсия забил в ворота «блауграны».

Гави потрясающе сыграл в подкате и, лежа на газоне, успел отдать пас Рафинье, который вскрыл оборону и отдал мяч прямо в ноги Левандовски, стоящего у ворот. Польский нападающий сделал рывок и пробил, но не смог переиграть Димитриевского, хотя у него было довольно много пространства.

Что же случилось с Левандовски после чемпионата мира?