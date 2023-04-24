FC BARCELONA
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У Левандовского большие проблемы с результативностью в этом году. Оказывается, причина кроется в другом игроке

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Цифры подтверждают.

Отсутствие Усмана Дембеле сыграло ключевую роль в сложностях Роберта Левандовски перед воротами, отметил журналист Гиллем Балаге.

Вот три причины почему.

1. Они являются самым результативным дуэтом «Барсы» — 5 голов на двоих. Левандовски отдал 3 результативные передачи Дембеле, Усман — 2 Роберту.

2. Левандовски забивает больше, когда Дембеле находится на поле. В таких матчах показатель забитых мячей поляка составляет 0,96 (22 гола в 23 играх). Без Усмана Роберт забивает в среднем 0,35 (5 голов в 14 играх). Разница налицо.

3. Нападающий создает значительно меньше опасности для ворот соперника без Дембеле. В 23 матчах, где играли они оба, xG Левандовски составлял 16, а в отсутствие вингера него xG поляка составляет 6,78 в 14 играх.

Долгожданное возвращение Дембеле может значительно улучшить результативность команды не только своими усилиями, но и взаимодействием с Левандовски.

Ожидается, что 25-летний игрок, наконец, будет доступен к матчам в выходные.

4 комментария

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Mukhammadzhan Akhmedov
Дембеле это тот игрок на которого стягиваются сразу 2-3 игрока, что в свою очередь освобождает пространство для Левандоского. Никто другой не имеет такое влияние на команду как Дембеле. Придет Месси будет также , конечно не как в его прайме все будет но все равно
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-2
+12
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Inside 88 LW
Лёва после ЧМ морально и физически умер - и тем не менее каждый матч на нём ездят 24/7. И тенденция продолжится как минимум до ТО... Радуют Рафинья и Ферран - хоть к концу сезона похожи на игроков за которых не стыдно. Так к чемпионству на хромой и доскачем.
P.S. Рассчитывать на Дембеле - которому агент с зимы ищет новый клуб и у которого клаусула этим летом 50 млн... Скверная затея.
+9
0
+9
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Alexander Sragovich
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
Дембеле это тот игрок на которого стягиваются сразу 2-3 игрока, что в свою очередь освобождает пространство для Левандоского. Никто другой не имеет такое влияние на команду как Дембеле. Придет Месси будет также , конечно не как в его прайме все будет но все равно
Ну хоть кто-то это понимает... Дембеле даже плохо играя оттягивает на себя 2 защитников минимум
+3
-1
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