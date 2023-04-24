Цифры подтверждают.

Отсутствие Усмана Дембеле сыграло ключевую роль в сложностях Роберта Левандовски перед воротами, отметил журналист Гиллем Балаге.

Вот три причины почему.

1. Они являются самым результативным дуэтом «Барсы» — 5 голов на двоих. Левандовски отдал 3 результативные передачи Дембеле, Усман — 2 Роберту.

2. Левандовски забивает больше, когда Дембеле находится на поле. В таких матчах показатель забитых мячей поляка составляет 0,96 (22 гола в 23 играх). Без Усмана Роберт забивает в среднем 0,35 (5 голов в 14 играх). Разница налицо.

3. Нападающий создает значительно меньше опасности для ворот соперника без Дембеле. В 23 матчах, где играли они оба, xG Левандовски составлял 16, а в отсутствие вингера него xG поляка составляет 6,78 в 14 играх.

Долгожданное возвращение Дембеле может значительно улучшить результативность команды не только своими усилиями, но и взаимодействием с Левандовски.

Ожидается, что 25-летний игрок, наконец, будет доступен к матчам в выходные.