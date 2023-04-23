8 комментариев

Младший сын Патрика Клюйверта, Шейн Клюйверт, забил мяч за «Барсу» U17, который болельщики посчитали достаточно спорным.

Партнер Клюйверта получил травму, после которой на поле появился медперсонал – соперники ушли за бровку на водопой. Внезапно каталонцы поднимают травмированного партнера (кажется, бедняга хотел еще полежать), и готовы забивать в пустые.

Шейн уже бежит в атаку, но голкипер нетерпеливо просит разрешения арбитра возобновить игру. Вероятно, судья ждал, пока врач выйдет за пределы поля – и в этот момент дал свисток.

Соперники точно не ожидали такого – Клюйверт убежал и покатил в пустые.