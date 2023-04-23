8 комментариев

Скандальный гол сына Клюйверта – поднял травмированного игрока и забил, пока соперники пили воду. Засчитали бы такой?
Младший сын Патрика Клюйверта, Шейн Клюйверт, забил мяч за «Барсу» U17, который болельщики посчитали достаточно спорным.
Партнер Клюйверта получил травму, после которой на поле появился медперсонал – соперники ушли за бровку на водопой. Внезапно каталонцы поднимают травмированного партнера (кажется, бедняга хотел еще полежать), и готовы забивать в пустые.
Шейн уже бежит в атаку, но голкипер нетерпеливо просит разрешения арбитра возобновить игру. Вероятно, судья ждал, пока врач выйдет за пределы поля – и в этот момент дал свисток.
Соперники точно не ожидали такого – Клюйверт убежал и покатил в пустые.
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