FC BARCELONA
Блог

Скандальный гол сына Клюйверта – поднял травмированного игрока и забил, пока соперники пили воду. Засчитали бы такой?

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Шейн Клюйверт Шейн Клюйверт
Футбол Футбол

Младший сын Патрика Клюйверта, Шейн Клюйверт, забил мяч за «Барсу» U17, который болельщики посчитали достаточно спорным.

Партнер Клюйверта получил травму, после которой на поле появился медперсонал – соперники ушли за бровку на водопой. Внезапно каталонцы поднимают травмированного партнера (кажется, бедняга хотел еще полежать),  и готовы забивать в пустые.

Шейн уже бежит в атаку, но голкипер нетерпеливо просит разрешения арбитра возобновить игру. Вероятно, судья ждал, пока врач выйдет за пределы поля – и в этот момент дал свисток.

Соперники точно не ожидали такого – Клюйверт убежал и покатил в пустые.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis2403
Это Барселона, команда которая может всё!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fatei4
Ну так а а разве соперники не сами опростоволосились тут? 🙂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kira Graponova
Судья дал свисток, так что за перерыв на напитки вина лежит исключительно на сопернике Барсы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raindrop Drop Top
IQ300 мув от Барсы, судья свистнул же и это чистейший гол 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1Umar Abdurahmanov
В исполнении других команд это преподносилось бы как iQ 1000, но Барселону всегда будут хейтить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1Umar Abdurahmanov
Если на момент возобновления игры вратаря соперника нет в воротах матч не должен возобновляться. Судья должен отменить и закончить весь срач
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий