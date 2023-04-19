Как быстро все меняется.

Судя по новостям, вероятность возвращения Месси в «Барселону» растет с каждым днем, и там его ждет много старых друзей, с которыми они вместе играли на протяжении долгих лет.

Однако один футболист каталонского клуба особенно мечтает о возможности стать партнером Лео по команде.

По словам Фернандо Поло из Mundo Deportivo, Роберт Левандовски «не может дождаться» возвращения Лео Месси.

Польский форвард считает, что с аргентинцем у них сложится «убийственный» дуэт — синергия, которой Роберту, вероятно, не хватило в этом сезоне.

Левандовски уже неоднократно заявлял в интервью, что хотел бы однажды сыграть с Месси. Он уже точно оставил в прошлом их соперничество за «Золотой мяч», которое всколыхнуло фанатское сообщество всего полтора года назад.

Левандовски забил всего 2 гола в последних 8 матчах за «Барселону». 34-летнему игроку явно не хватает поддержки более креативных игроков, особенно когда Педри и Френки де Йонг восстанавливаются от травм.