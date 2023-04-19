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Один игрок «Барселоны» «не может дождаться» возвращения Месси в клуб. Совсем недавно они были главными соперниками, но не на поле

Лионель Месси Лионель Месси
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Как быстро все меняется.

Судя по новостям, вероятность возвращения Месси в «Барселону» растет с каждым днем, и там его ждет много старых друзей, с которыми они вместе играли на протяжении долгих лет.

Однако один футболист каталонского клуба особенно мечтает о возможности стать партнером Лео по команде.

По словам Фернандо Поло из Mundo Deportivo, Роберт Левандовски «не может дождаться» возвращения Лео Месси.

Польский форвард считает, что с аргентинцем у них сложится «убийственный» дуэт — синергия, которой Роберту, вероятно, не хватило в этом сезоне.

Левандовски уже неоднократно заявлял в интервью, что хотел бы однажды сыграть с Месси. Он уже точно оставил в прошлом их соперничество за «Золотой мяч», которое всколыхнуло фанатское сообщество всего полтора года назад.

Левандовски забил всего 2 гола в последних 8 матчах за «Барселону». 34-летнему игроку явно не хватает поддержки более креативных игроков, особенно когда Педри и Френки де Йонг восстанавливаются от травм.

5 комментариев

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Alexlagodny
Роберт потому и не забивает, что толком никто пас дать не может, но Месси - это что-то!!! После его передач большой грех не забить )))
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Arkadios Avgitidis
не синергия,а синергасия.... нет такого слова как синергия...есть синергио),но никак не синергия.(
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Emir Gurbanow
Он покажет кто лучше умеет забивать когда Месси вернётся. Мы тоже с нетерпением ждём их дуэт
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Ovezyaz Ereshow
было бы очень красиво если Месси с приходом поможет Левандовскому взять золотой мяч
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breeze1989
Ответ Alexlagodny
Роберт потому и не забивает, что толком никто пас дать не может, но Месси - это что-то!!! После его передач большой грех не забить )))
А вот вопрос будет ли Месси сам пасы на Леву выдавать. Это в новом для себя клубе он больше на статистику по ассистам работает. А в Барсе может захотеть еще раз штурмовать отметку в 40 голов за сезон.
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