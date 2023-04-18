FC BARCELONA
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«Барселона» собирается усилить линию атаки. Как будет выглядеть нападение клуба?

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Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Витор Роке
Маркус Тюрам Маркус Тюрам
Янник Феррейра Карраско Янник Феррейра Карраско
Матеу Алемани
Абде Эззальзули Абде Эззальзули
Футбол Футбол

С кем-то придется попрощаться.

По данным журналиста ресурса Culemania Виктора Мало, летом «Барселона» планирует улучшить глубину своей атаки. Для этого в клубе рассматривают возможность приглашения сразу трех игроков.

Хави и Матеу Алемани уже начали работать над списком тех, кого бы они хотели видеть в столице Каталонии.

Один из них − Янник Карраско. Также готовы вернуть в составе Абде Эззальзули, который сейчас находится в аренде в «Осасуне».

В клубе видят нового центрфорварда, которым может стать кто-то из тройки Виктор Роке, Пьер-Эмерик Обамеянг или Маркус Тюрам.

Вот как в идеале клуб видит свою атакующую линию на следующий сезон:

Правый фланг: Рафинья, Дембеле.

Левый фланг: Карраско, Эззальзули.

Центр: Левандовски, Роке/Тюрам/Обамеянг.

А как вам такой выбор клуба и кого бы вы хотели видеть в атаке «Барсы» на следующий сезон? Пишите в комментариях.

20 комментариев

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Inside 88 LW
Не вижу никакой логики тратится на Караско имея в составе точно такого же Абдэ + он моложе. На позицию ЦН лучше потратится - нужно минимум 2 игрока помимо Левы.
+12
-1
+11
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NERS_SOCHI1987
Абде давно нужно было забрать, всякий баласт покупают, когда свои пацаны лучше играют
+8
-2
+6
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Kaloyan Yalamov
Ответ Inside 88 LW
Не вижу никакой логики тратится на Караско имея в составе точно такого же Абдэ + он моложе. На позицию ЦН лучше потратится - нужно минимум 2 игрока помимо Левы.
Ну, Карраско это опыт, правда он уже не так хорош как лет пять назад, но тот был лучше Винни младшего к примеру ))) Плюс возможно рестарт для него а команде повыше классом. Но конечно тут 50/50, или/или ))) Абде очень хорош в этом сезоне, но конкуренция с Янником на фланге будет отличный вариант. И про травмы не забываем, соответственно позиция опустеет, тьфу-тьфу-тьфу. Главное как кучу платежного балласта сбросить, ну и просто балласта.
+6
0
+6
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VictorAhz
Тюрам очень хороший молодой игрок, сильный, с хорошим дриблингом. Но в сборной Франции на ЧМ в Катаре он больше играл на флангах, не понятно почему автор причислил его к центрфорвардам. Как раз вместо Фати был бы в самый раз.
+2
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СД18
Ответ NERS_SOCHI1987
Абде давно нужно было забрать, всякий баласт покупают, когда свои пацаны лучше играют
Его нельзя давно забрать, его только в этом сезоне отдали в аренду, что бы у него была игровая практика
+2
0
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Рыжа ТV
А Месси?
+1
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Diduev
Левый фланг: Фати,Торрес,Абде
Правый фланг:Дембеле,Рафинья
Центр: Лева
Надо продать 2 игроков и взамен купить двух. Лвшника и форварда
+1
0
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Манучер Орзуев
Ответ Madhamish
Да не купят никого, денег нет даже на регистрацию Гави
Умник для регистрации денег ненужны у Гави контракт большой а Ла Лига не принял его
+1
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Александр Савичев
Прежде чем купить что нибудь ненужное, нужно продать что нибудь ненужное.
+1
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arajanarm
Ответ Inside 88 LW
Не вижу никакой логики тратится на Караско имея в составе точно такого же Абдэ + он моложе. На позицию ЦН лучше потратится - нужно минимум 2 игрока помимо Левы.
Для конкуренции надо
+1
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menhausen
кого то продать, чтобы кого то купить, чтобы на следующий год, кого купили в этом году, продать, чтобы кого то купить еще через сезон и так по кругу...как же этот цирк запарил
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Артур Бикбулатов
Ответ menhausen
кого то продать, чтобы кого то купить, чтобы на следующий год, кого купили в этом году, продать, чтобы кого то купить еще через сезон и так по кругу...как же этот цирк запарил
Чел это тебе не фифа а жизнь
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Серж Ск
Ответ arajanarm
Левый фланг Караско- Абде, правый фланг Дембеле -Ямал, центр Левандовски- Роке, а Торреса, Фати , Рафиньи надо продать
а когда сломается Дембеле кто справа будет играть?
Рафинья не топище, но по кр. мере последние 2 месяца очень неплох, и тащит..
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Артур Бикбулатов
Ответ Diduev
Левый фланг: Фати,Торрес,Абде Правый фланг:Дембеле,Рафинья Центр: Лева Надо продать 2 игроков и взамен купить двух. Лвшника и форварда
Продать Фати и Торос а купить карраску и обаму
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Aydin Guliyev
почему то забыли про Фати. Лучше верните ему прежнию форму. Парень уйдет потом будете жалеть.
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Эрудит613
Думаю достаточно будет, если вернётся Лео!!
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arajanarm
Левый фланг Караско- Абде, правый фланг Дембеле -Ямал, центр Левандовски- Роке, а Торреса, Фати , Рафиньи надо продать
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Iulian Serbul
Чтобы купить что то,нужно продать что то,так что скорее всего Фати и Торрес на выход.
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Madhamish
Да не купят никого, денег нет даже на регистрацию Гави
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Karl0709
Обамеянгу 34 летом будет а Левандовски 35 супер идея 😁👍
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