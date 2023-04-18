20 комментариев

«Барселона» собирается усилить линию атаки. Как будет выглядеть нападение клуба?
С кем-то придется попрощаться.
По данным журналиста ресурса Culemania Виктора Мало, летом «Барселона» планирует улучшить глубину своей атаки. Для этого в клубе рассматривают возможность приглашения сразу трех игроков.
Хави и Матеу Алемани уже начали работать над списком тех, кого бы они хотели видеть в столице Каталонии.
Один из них − Янник Карраско. Также готовы вернуть в составе Абде Эззальзули, который сейчас находится в аренде в «Осасуне».
В клубе видят нового центрфорварда, которым может стать кто-то из тройки Виктор Роке, Пьер-Эмерик Обамеянг или Маркус Тюрам.
Вот как в идеале клуб видит свою атакующую линию на следующий сезон:
Правый фланг: Рафинья, Дембеле.
Левый фланг: Карраско, Эззальзули.
Центр: Левандовски, Роке/Тюрам/Обамеянг.
А как вам такой выбор клуба и кого бы вы хотели видеть в атаке «Барсы» на следующий сезон? Пишите в комментариях.
Правый фланг:Дембеле,Рафинья
Центр: Лева
Надо продать 2 игроков и взамен купить двух. Лвшника и форварда
Рафинья не топище, но по кр. мере последние 2 месяца очень неплох, и тащит..