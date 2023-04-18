20 комментариев

С кем-то придется попрощаться.

По данным журналиста ресурса Culemania Виктора Мало, летом «Барселона» планирует улучшить глубину своей атаки. Для этого в клубе рассматривают возможность приглашения сразу трех игроков.

Хави и Матеу Алемани уже начали работать над списком тех, кого бы они хотели видеть в столице Каталонии.

Один из них − Янник Карраско. Также готовы вернуть в составе Абде Эззальзули, который сейчас находится в аренде в «Осасуне».

В клубе видят нового центрфорварда, которым может стать кто-то из тройки Виктор Роке, Пьер-Эмерик Обамеянг или Маркус Тюрам.

Вот как в идеале клуб видит свою атакующую линию на следующий сезон:

Правый фланг: Рафинья, Дембеле.

Левый фланг: Карраско, Эззальзули.

Центр: Левандовски, Роке/Тюрам/Обамеянг.

А как вам такой выбор клуба и кого бы вы хотели видеть в атаке «Барсы» на следующий сезон? Пишите в комментариях.