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10 неприкасаемых Хави – они точно не уйдут из «Барсы» ближайшим летом. А кто вне списка?

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Сезон медленно подходит к концу, а значит, близится трансферное окно. «Барса» проводит отличную кампанию в чемпионате, поэтому другие клубы будут сильно заинтересованы в ее игроках.

По версии Mundo Deportivo, у Хави есть 10 неприкасаемых. Ожидается, что каталонцы отклонят любые предложения по следующим игрокам:

- Марк-Андре тер Стеген;

- Жюль Кунде;

- Рональд Араухо;

- Андреас Кристенсен;

- Алекс Бальде;

- Гави;

- Френки де Йонг;

- Педри;

- Усман Дембеле;

- Роберт Левандовски.

Рафинья и Кессиэ все еще могут покинуть клуб летом, хотя были подписаны только в прошлом году. Фати и Торрес также могут быть проданы, и даже ветераны Бускетс и Альба могут уйти на определенных условиях.

1 комментарий

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Илья Манахов
Ну по факту сильнейшие на своих позициях
+3
0
+3
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