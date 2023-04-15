10 неприкасаемых Хави – они точно не уйдут из «Барсы» ближайшим летом. А кто вне списка?
Сезон медленно подходит к концу, а значит, близится трансферное окно. «Барса» проводит отличную кампанию в чемпионате, поэтому другие клубы будут сильно заинтересованы в ее игроках.
По версии Mundo Deportivo, у Хави есть 10 неприкасаемых. Ожидается, что каталонцы отклонят любые предложения по следующим игрокам:
- Марк-Андре тер Стеген;
- Жюль Кунде;
- Рональд Араухо;
- Андреас Кристенсен;
- Алекс Бальде;
- Гави;
- Френки де Йонг;
- Педри;
- Усман Дембеле;
- Роберт Левандовски.
Рафинья и Кессиэ все еще могут покинуть клуб летом, хотя были подписаны только в прошлом году. Фати и Торрес также могут быть проданы, и даже ветераны Бускетс и Альба могут уйти на определенных условиях.
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