Сезон медленно подходит к концу, а значит, близится трансферное окно. «Барса» проводит отличную кампанию в чемпионате, поэтому другие клубы будут сильно заинтересованы в ее игроках.

По версии Mundo Deportivo, у Хави есть 10 неприкасаемых. Ожидается, что каталонцы отклонят любые предложения по следующим игрокам:

- Марк-Андре тер Стеген;

- Жюль Кунде;

- Рональд Араухо;

- Андреас Кристенсен;

- Алекс Бальде;

- Гави;

- Френки де Йонг;

- Педри;

- Усман Дембеле;

- Роберт Левандовски.

Рафинья и Кессиэ все еще могут покинуть клуб летом, хотя были подписаны только в прошлом году. Фати и Торрес также могут быть проданы, и даже ветераны Бускетс и Альба могут уйти на определенных условиях.