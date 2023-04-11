7 комментариев

«Вчера я не мог ходить»: Левандовски рассказал о причине своего слабого выступления в Жироне
Говоря о том, почему он не выглядел в лучшей форме в матче «Барселоны» с «Жироной» (0:0), Роберт Левандовски рассказал Mundo Deportivo:
«Вчера я не мог ходить, но пытался играть.
Мы работаем с физиотерапевтами. Это часть футбола. Хорошо, что я буду в порядке к следующей игре. Я должен играть лучше, но удар Милитао сильно навредил моему телу».
Левандовски получил удар в матче «Барсы» с «Реалом» на прошлой неделе, и, похоже, он не смог должным образом восстановиться к матчу с «Жироной».
Им срочно нужно хотя бы уже старого Обамеянга брать на подмену.
Глубины состава нет, заявка средних игроков