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«Вчера я не мог ходить»: Левандовски рассказал о причине своего слабого выступления в Жироне

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Говоря о том, почему он не выглядел в лучшей форме в матче «Барселоны» с «Жироной» (0:0), Роберт Левандовски рассказал Mundo Deportivo:

«Вчера я не мог ходить, но пытался играть.

Мы работаем с физиотерапевтами. Это часть футбола. Хорошо, что я буду в порядке к следующей игре. Я должен играть лучше, но удар Милитао сильно навредил моему телу».

Левандовски получил удар в матче «Барсы» с «Реалом» на прошлой неделе, и, похоже, он не смог должным образом восстановиться к матчу с «Жироной».

7 комментариев

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Hasan_072
Ответ Lionel Andres Messi 10
Выходить на поле в плохом физическом состоянии и тем самым подвергать себя риску получить травму – ещё хуже.
Да, рецидив в 90% случаев. Да и команду по сути подводишь, тем что не можешь играть в полную силу но занимаешь место в составе.
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Бимбо TV
А те воспитанники которых распихали по всем клубам забивают и неплохо играют когда их в основе чаще выпускают. Зачем тратиться когда финансы поют романсы, Хави нехвататет дальновидности и хорошего помощника как Иньеста... Результат здесь и сейчас в Барсе не работает как бы нам не хотелось!!!! Если упустят чемпионство в Ла Лиге... для Хави будет полный провал как тренера. БАЛАНС ОН ТАК И НЕ НАШЕЛ. ( СКИДКУ НА ТРАВМИРОВАННЫХ НЕ ДЕЛАЕМ, ВЫЯСНИЛИ ЧТО ОНИ ЛУЧШИЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ)
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Hasan_072
Так чистого форварда завершителя нет, конкуренции для него тоже никакой, которая хоть как то «пахать» заставляла бы. Им срочно нужно хотя бы уже старого Обамеянга брать на подмену. Глубины состава нет, заявка средних игроков
Выходить на поле в плохом физическом состоянии и тем самым подвергать себя риску получить травму – ещё хуже.
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Hasan_072
Ответ Shokh Marufov
просто надо было остаться вне заявки
Так чистого форварда завершителя нет, конкуренции для него тоже никакой, которая хоть как то «пахать» заставляла бы.
Им срочно нужно хотя бы уже старого Обамеянга брать на подмену.
Глубины состава нет, заявка средних игроков
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Игорь Климов
Полного выздоровления к матчу Левандовски!
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TemaGovnoed
Ответ Shokh Marufov
просто надо было остаться вне заявки
Другого форварда нет
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Shokh Marufov
просто надо было остаться вне заявки
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