На чемпионате Европы поляку было не до футбола.

31 марта на Amazon Prime был представлен документальный фильм «Неизвестный Левандовски» о личной и профессиональной жизни нападающего «Барселоны».

Документальный фильм раскрывает неизвестные ранее подробности об игроке: от его страсти к хоккею до сложных моментов, таких как потеря отца Кшиштофа в подростковом возрасте. Среди многих затронутых тем была и довольно деликатная, которая касается его жены Анны: за несколько дней до начала чемпионата Европы 2016 года у нее случился выкидыш, что неизбежно повлияло на выступление польского форварда на турнире.

«Это была сложная ситуация для нашей семьи. Это было очень сложно. Мне нужно было как-то сосредоточиться на футболе, но в голове у меня была гораздо более важная проблема. Зрители понятия не имели, они просто ожидали, что я буду забивать».

На том турнире Левандовски нещадно критиковали за то, что не забил гол в матчах против Северной Ирландии, Германии и Украины, а затем отличился только в четвертьфинальном матче против Португалии.

Отметим, что позднее в семье Левандовского родились 2 дочери: Клара в 2017 году и Лаура в 2020.