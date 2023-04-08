В беседе с польским изданием TVN Роберт Левандовски вспомнил свои эмоции в тот момент, когда подписал контракт с «Барселоной»:

«Когда я узнал, что «Барса» проявляет интерес? Кажется, это было в феврале или марте. Я всегда мечтал играть в Ла Лиге. Когда трансфер был оформлен, я позвонил Анне – своей жене. Помню, что эмоции разрывали меня на части. У меня были мурашки по телу, я даже прослезился. Я не хотел после окончания карьеры сожалеть о том, что не попробовал свои силы в другом месте. При этом я не жалею, что сменил клуб раньше, потому что последние несколько лет в «Баварии» были исключительными».

Левандовски успел провести 35 матчей в футболке «блауграны», записав на свой счет 27 голов и 7 ассистов. В Ла Лиге Роберт забил 17 мячей и расположился на первой строчке в рейтинге бомбардиров чемпионата.

Контракт поляка с «Барселоной» рассчитан до 2025 года, когда нападающему исполнится 36 лет.

А что почувствовали вы, когда узнали, что Роберт переходит в «Барсу»? Делитесь воспоминаниями в комментах!