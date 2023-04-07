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«Я должен был сосредоточиться на футболе так или иначе». Роберт Левандовски рассказал о самом сложном моменте в карьере

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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31 марта на Amazon Prime вышел документальный фильм о Роберте Левандовски.  

Зритель узнает о жизни и карьере бомбардира «Барселоны», в том числе малоизвестные подробности, например, о том, что в детстве Роберт любил хоккей с шайбой больше, чем футбол.

Левандовски рассказывает о радостях, которые дал ему спорт, и о счастливом моменте, который он сейчас переживает в «Барсе», а также о травмах, о потере отца Кшиштофа, когда ему было 16 лет, и о самом тяжелом моменте в карьере.

За несколько дней до старта Евро 2016, в котором Польша дошла до четвертьфинала, жена Роберта Анна перенесла выкидыш, который повлиял на результативность футболиста во время турнира.

«Для нас это была очень тяжелая ситуация. Я должен был сосредоточиться на футболе так или иначе, но голова моя была занята другими мыслями. Болельщики не понимали, что происходит, ждали, когда я забью, ждали, что все будет, как обычно», - рассказывает футболист, которого критиковали за низкую результативность на групповом этапе турнира против Серверной Ирландии, Германии и Украины, а также в 1/8 финала со Швейцарией.

Роберт и Анна пережили травмирующий опыт, но сейчас пара воспитывает двоих детей: Клара родилась в 2017 году, а Лаура в 2020м.

1 комментарий

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Пако
С точки зрения болельщиков к Левандовски можно относиться по разному - с симпатиями или антипатиями. Но надо признать однозначно то, что Роберт - позитивный, добрый парень.
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