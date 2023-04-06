Момент, который мог перевернуть матч.

В первом тайме «Барселона» вероятно могла получить право на пенальти, если бы судья был более внимателен. Роберт Левандовски ворвался в штрафную и ударил по воротам. Куртуа парировал удар, однако поляк был первым на подборе.

Форвард пытался догнать мяч и добить его в ворота, но его остановили сразу два игрока «Мадрида». Один из них стелился в подкате и Левандовски оказался на газоне.

Маловероятно, что момент не просматривался VAR, но судья сделал вид, что ничего не было или попросту не видел произошедшее. Во время телевизионного эфира детальный повтор показан не был.

А вы как думаете, был ли пенальти на Левандовском? Пишите в комментариях.