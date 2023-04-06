FC BARCELONA
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Болельщик заметил, что судья просмотрел возможный пенальти на Левандовски. Повтор даже не показали

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

Момент, который мог перевернуть матч.

В первом тайме «Барселона» вероятно могла получить право на пенальти, если бы судья был более внимателен. Роберт Левандовски ворвался в штрафную и ударил по воротам. Куртуа парировал удар, однако поляк был первым на подборе.

Форвард пытался догнать мяч и добить его в ворота, но его остановили сразу два игрока «Мадрида». Один из них стелился в подкате и Левандовски оказался на газоне.

Маловероятно, что момент не просматривался VAR, но судья сделал вид, что ничего не было или попросту не видел произошедшее. Во время телевизионного эфира детальный повтор показан не был.

А вы как думаете, был ли пенальти на Левандовском? Пишите в комментариях.

4 комментария

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Majorchik
Выиграл и все не недо сказать Если бы ...! Судя купили... т.д
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Oskar Tursunov
Барса купила судий
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Эмиль3979
Какие же все лицемерные...
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-1
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прощай Роналду
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+4
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