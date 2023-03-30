10 комментариев

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Испанская федерация футбола обеспокоена поведением Гави. Есть 3 конкретные претензии к игроку

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Еще и ветераны сборной пытались повлиять.

Испанская футбольная федерация (RFEF) «обеспокоена» поведением Гави за сборную, сообщают журналисты Relevo Серхио Сантос и Альфредо Матилья.

Сначала 18-летний футболист не появился на традиционной автограф-сессии перед домашней игрой Испании с Норвегией. Игрок жаловался на дискомфорт и головную боль, в связи с чем он попросил об отдыхе.

Однако RFEF заставила Гави появиться на мероприятии, но он приехал позже. К тому моменту его партнеры по команде уже закончили раздавать автографы, так что Гави делал все в одиночку. Дани Ольмо, Родри и Хосе Гайя, приехавшие вовремя, выразили свое недовольство этой ситуацией.

Был и еще один эпизод. За несколько часов до этого ветераны сборной дали Гави понять, что он должен контролировать свой темперамент на тренировках, поскольку его стиль игры был довольно опасным. Мората, как капитан, пытался поговорить с ним и убедить его в том, что ему следует сбавлять обороты на тренировках, особенно в преддверии матчей.

У Федерации была еще одна причина для недовольства — поведение Гави, когда речь идет о подчинении решениям тренера. После игры с Норвегией, которая закончилась победой Испании со счетом 3:0, полузащитник сообщил тренерскому штабу, что чувствует себя некомфортно на позиции левого вингера. Однако новый тренер сборной Луис де ла Фуэнте считает, что в 18 лет полузащитник еще адаптируется к разным позициям, и он хочет, чтобы он пробовал себя в нестандартной роли.

Матч с Шотландией Пабло начал на скамейке, и он был заметно зол из-за этого решения тренерского штаба.

RFEF оценит поведение игрока и проанализирует причины, потому что они хотят добиться наилучших результатов и, прежде всего, интегрировать его в команду.

В двух матчах 18-летний игрок сыграл всего 69 минут: 57 против Норвегии и 12 против Шотландии.

Как вам кажется, надо ли влиять на поведение Гави?

10 комментариев

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predMBAPPE
Ответ VEN FIFA
Реал не доволен поведением и сразу же в СМИ объявляют что и федерация испании недовольна совпадение? ну конечно же ж
Ему надо брать гражданство Аргентины, там он бутет как свой среди Де Поля и Паредеса, сожгут всех на копа и ЧМ 26🤣👍🏻💪🏻
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Сурхай Лукманов
Ответ белошип
Очевидно,что бегунок-гопник зазнался и этого ноунейма пора уже поставить на место)
Согласен себальоса давно надо наказать
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SO LATER
Ответ VEN FIFA
Реал не доволен поведением и сразу же в СМИ объявляют что и федерация испании недовольна совпадение? ну конечно же ж
Первоисточник этой инфы журналист который дружит с Себальосом кстати ☝️
+2
0
+2
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Inside 88 LW
Позорным проигрышем от Шотландии они довольны?
Я бы на месте Лапорты - запретил бы выступать за сборную Испании - до тех пор, пока идет война федерации против одного из ключевых клубов.
Глава Ла Лиги пол года судился чтобы аннулировать контракт Гави - а теперь почему он недоволен?! Лицемеры!
+8
-2
+6
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Shoxruh Abdunazarov
А довольны повидением вини жунера
+2
-2
0
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ЧИКО
Очередная недовольствие…. Всё им мешает, что связано с Барсой…. и сами же разрываются по швам, что ничего не получается…..
+2
-2
0
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przf2ckfqg
Использовать полузащитника на фланге не по воле игрока, отправлять раздавать автографы не по воле, жаловаться на него за его стиль игры - тут точно один Гави виноват? Недовольны игроком - не вызывайте! Вызывайте бездарей по типу Себальоса тогда, которые будут выполнять ваши любые указания вне поля, но на поле будут в 10 раз хуже того же Гави).
+14
-6
+8
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VEN FIFA
Реал не доволен поведением и сразу же в СМИ объявляют что и федерация испании недовольна совпадение? ну конечно же ж
+17
-6
+11
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Негрейра
Гави очень хороший игрок и будующее Барсы, но бывает, что слишком заигрывается. Надеюсь с возрастом придёт большая осознанность
+3
-3
0
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белошип
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+2
-17
-15
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