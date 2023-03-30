10 комментариев

Еще и ветераны сборной пытались повлиять.

Испанская футбольная федерация (RFEF) «обеспокоена» поведением Гави за сборную, сообщают журналисты Relevo Серхио Сантос и Альфредо Матилья.

Сначала 18-летний футболист не появился на традиционной автограф-сессии перед домашней игрой Испании с Норвегией. Игрок жаловался на дискомфорт и головную боль, в связи с чем он попросил об отдыхе.

Однако RFEF заставила Гави появиться на мероприятии, но он приехал позже. К тому моменту его партнеры по команде уже закончили раздавать автографы, так что Гави делал все в одиночку. Дани Ольмо, Родри и Хосе Гайя, приехавшие вовремя, выразили свое недовольство этой ситуацией.

Был и еще один эпизод. За несколько часов до этого ветераны сборной дали Гави понять, что он должен контролировать свой темперамент на тренировках, поскольку его стиль игры был довольно опасным. Мората, как капитан, пытался поговорить с ним и убедить его в том, что ему следует сбавлять обороты на тренировках, особенно в преддверии матчей.

У Федерации была еще одна причина для недовольства — поведение Гави, когда речь идет о подчинении решениям тренера. После игры с Норвегией, которая закончилась победой Испании со счетом 3:0, полузащитник сообщил тренерскому штабу, что чувствует себя некомфортно на позиции левого вингера. Однако новый тренер сборной Луис де ла Фуэнте считает, что в 18 лет полузащитник еще адаптируется к разным позициям, и он хочет, чтобы он пробовал себя в нестандартной роли.

Матч с Шотландией Пабло начал на скамейке, и он был заметно зол из-за этого решения тренерского штаба.

RFEF оценит поведение игрока и проанализирует причины, потому что они хотят добиться наилучших результатов и, прежде всего, интегрировать его в команду.

В двух матчах 18-летний игрок сыграл всего 69 минут: 57 против Норвегии и 12 против Шотландии.

Как вам кажется, надо ли влиять на поведение Гави?