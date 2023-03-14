По информации журналиста Жерара Ромеро, Жоан Лапорта и Матеу Алемани встретились с влиятельным агентом Жорже Мендешем.

Ромеро утверждает, что на встрече обсуждалось будущее восьми клиентов Мендеша:

Ансу Фати. Этим летом каталонцы могут расстаться со своим талантливым полузащитником. Согласно некоторым сообщениям, Мендеш уже предлагал кандидатуру Ансу нескольким клубам Премьер-лиги .

Алекс Бальде. Текущий контракт защитника с «блауграной» истекает в 2024 году, поэтому стороны могли обсуждать новое соглашение между игроком и клубом.

Жоау Канселу. «Барселона» может арендовать португальского защитника. До конца сезона Канселу будет выступать за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

Марко Асенсио. Летом полузащитник «Реала» может присоединиться к «Барсе» в качестве свободного агента. По информации газеты Marca, «Мадрид» и Асенсио не могут договориться о зарплате по новому контракту.

Бернарду Силва. «Блауграна» долгое время интересуется полузащитником. И хоть его переезд на «Камп Ноу» пока кажется маловероятным, у «блауграны» все же есть шанс подписать португальца.

Рубен Невеш. Португальский полузащитник — один из главных кандидатов на замену Бускетсу.

Нико Гонсалес. «Барселона» может решить заработать на выпускнике академии, который сейчас находится в аренде в «Валенсии» .

Ламин Ямал. Юношу называют одним из самых больших талантов «Ла Масии». По словам Альберта Роге, Ямал присоединится к агентству Мендеша. Вероятно, его первый профессиональный контракт будет обсуждаться в ближайшее время.

Очевидно, у «Барселоны» очень амбициозные планы на будущее. На пути «блауграны» могут встать санкции, если суд докажет вину клуба по делу Негрейры.

Каких игроков, чье будущее обсуждалось на встрече, вы бы хотели видеть в команде?