FC BARCELONA
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Лапорта и Алемани встретились с влиятельным агентом. Они обсудили будущее восьми игроков

Матеу Алемани
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Жоау Канселу Жоау Канселу
Марко Асенсио Марко Асенсио
Бернарду Силва Бернарду Силва
Алекс Бальде Алекс Бальде
Ансу Фати Ансу Фати
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По информации журналиста Жерара Ромеро, Жоан Лапорта и Матеу Алемани встретились с влиятельным агентом Жорже Мендешем.

Ромеро утверждает, что на встрече обсуждалось будущее восьми клиентов Мендеша:

Ансу Фати. Этим летом каталонцы могут расстаться со своим талантливым полузащитником. Согласно некоторым сообщениям, Мендеш уже предлагал кандидатуру Ансу нескольким клубам Премьер-лиги .

Алекс Бальде. Текущий контракт защитника с «блауграной» истекает в 2024 году, поэтому стороны могли обсуждать новое соглашение между игроком и клубом.

Жоау Канселу. «Барселона» может арендовать португальского защитника. До конца сезона Канселу будет выступать за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

Марко Асенсио. Летом полузащитник «Реала» может присоединиться к «Барсе» в качестве свободного агента. По информации газеты Marca, «Мадрид» и Асенсио не могут договориться о зарплате по новому контракту.

Бернарду Силва. «Блауграна» долгое время интересуется полузащитником. И хоть его переезд на «Камп Ноу» пока кажется маловероятным, у «блауграны» все же есть шанс подписать португальца.

Рубен Невеш. Португальский полузащитник — один из главных кандидатов на замену Бускетсу.

Нико Гонсалес. «Барселона» может решить заработать на выпускнике академии, который сейчас находится в аренде в «Валенсии» .

Ламин Ямал. Юношу называют одним из самых больших талантов «Ла Масии». По словам Альберта Роге, Ямал присоединится к агентству Мендеша. Вероятно, его первый профессиональный контракт будет обсуждаться в ближайшее время.

Очевидно, у «Барселоны» очень амбициозные планы на будущее. На пути «блауграны» могут встать санкции, если суд докажет вину клуба по делу Негрейры.

Каких игроков, чье будущее обсуждалось на встрече, вы бы хотели видеть в команде?

4 комментария

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Эксперт Спортс
Вот если честно то Барселоне никто не нужен. Кроме ЦН. Нужно наигрывать этот состав.
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RemboToke
Португальцы не надо они долеко не пойдут в Барсе они не заиграет! И Фати надо в аренду пусть опыта набирает.
+1
0
+1
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роберт888
С талантливым ансу фати .
Где его талант то ?
Где то в 2020?
На его игру сейчас смотреть тошно .
Отправить его ,хоть куда .если он нужен кому то .
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0
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Butrymovich Mikalai
на фиг Асенсио .....
+8
0
+8
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