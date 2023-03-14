Лапорта и Алемани встретились с влиятельным агентом. Они обсудили будущее восьми игроков
По информации журналиста Жерара Ромеро, Жоан Лапорта и Матеу Алемани встретились с влиятельным агентом Жорже Мендешем.
Ромеро утверждает, что на встрече обсуждалось будущее восьми клиентов Мендеша:
Ансу Фати. Этим летом каталонцы могут расстаться со своим талантливым полузащитником. Согласно некоторым сообщениям, Мендеш уже предлагал кандидатуру Ансу нескольким клубам Премьер-лиги .
Алекс Бальде. Текущий контракт защитника с «блауграной» истекает в 2024 году, поэтому стороны могли обсуждать новое соглашение между игроком и клубом.
Жоау Канселу. «Барселона» может арендовать португальского защитника. До конца сезона Канселу будет выступать за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.
Марко Асенсио. Летом полузащитник «Реала» может присоединиться к «Барсе» в качестве свободного агента. По информации газеты Marca, «Мадрид» и Асенсио не могут договориться о зарплате по новому контракту.
Бернарду Силва. «Блауграна» долгое время интересуется полузащитником. И хоть его переезд на «Камп Ноу» пока кажется маловероятным, у «блауграны» все же есть шанс подписать португальца.
Рубен Невеш. Португальский полузащитник — один из главных кандидатов на замену Бускетсу.
Нико Гонсалес. «Барселона» может решить заработать на выпускнике академии, который сейчас находится в аренде в «Валенсии» .
Ламин Ямал. Юношу называют одним из самых больших талантов «Ла Масии». По словам Альберта Роге, Ямал присоединится к агентству Мендеша. Вероятно, его первый профессиональный контракт будет обсуждаться в ближайшее время.
Очевидно, у «Барселоны» очень амбициозные планы на будущее. На пути «блауграны» могут встать санкции, если суд докажет вину клуба по делу Негрейры.
Каких игроков, чье будущее обсуждалось на встрече, вы бы хотели видеть в команде?
Где его талант то ?
Где то в 2020?
На его игру сейчас смотреть тошно .
Отправить его ,хоть куда .если он нужен кому то .