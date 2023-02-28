Про «будущий Месси» пока ни слова.

Витору Роке всего 18 – прошлый сезон он провел в «Крузейро», где в 14 матчах забил 3 гола. После перехода в «Атлетико» бразилец чуть более результативен – 5 мячей в 29 встречах.

Но звездным часом Роке чемпионат Южной Америки для игроков до 20 лет, который сборная Бразилии выиграла, а Витор стал лучшим бомбардиром с 6 голами.

Вскоре после чемпионата Роке подтвердил, что общался с представителями «Барсы» и рассказал о своих симпатиях к Роберту Левандовскому.

«Он великолепен, я уже следил за ним в мюнхенской «Баварии», а теперь и в «Барселоне». Если бы рядом со мной был футболист такого уровня, я бы постарался научиться как можно большему. Если это в конечном итоге произойдет, я уверен, что это будет очень важно для моей карьеры. Это было бы замечательно».