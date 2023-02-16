Алемани и Кройфф встретились с влиятельным агентом, чтобы обсудить два летних трансфера «Барсы»

По информации Жерара Ромеро, Матеу Алемани и Йорди Кройфф провели встречу с Пини Захави, где обсудили два возможных трансфера «Барселоны».

Вероятно, речь шла о Карраско и Паваре, агентом которых является Захави. Имена этих игроков часто мелькают в новостях о возможных летних приобретениях «блауграны».

Каталонцы смогут подписать бельгийца за 15-20 млн евро в июне. Такой пункт есть в соглашении «Барсы» и «Атлетико» по Депаю, который совсем недавно присоединился к «матрасникам».

С Паваром ситуация немного сложнее. Летом у защитника заканчивается контракт с «Баварией». И хоть в этом сезоне игрок испытывал трудности в Мюнхене, выступление Бенжамена в последних матчах Рекордмайстера заставило руководство клуба задуматься над продлением контракта с французом.

Кого вы бы больше хотели видеть в «Барселоне» – Павара или Карраско?