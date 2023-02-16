FC BARCELONA
Блог

Алемани и Кройфф встретились с влиятельным агентом, чтобы обсудить два летних трансфера «Барсы»

Бенжамен Павар Бенжамен Павар
Янник Феррейра Карраско Янник Феррейра Карраско
Йорди Кройфф
Матеу Алемани
Барселона Барселона
Пини Захави
Клубы Клубы
Футбол Футбол

По информации Жерара Ромеро, Матеу Алемани и Йорди Кройфф провели встречу с Пини Захави, где обсудили два возможных трансфера «Барселоны».

Вероятно, речь шла о Карраско и Паваре, агентом которых является Захави. Имена этих игроков часто мелькают в новостях о возможных летних приобретениях «блауграны».

Warum flog Benjamin Pavard vom Platz?

Каталонцы смогут подписать бельгийца за 15-20 млн евро в июне. Такой пункт есть в соглашении «Барсы» и «Атлетико» по Депаю, который совсем недавно присоединился к «матрасникам».

С Паваром ситуация немного сложнее. Летом у защитника заканчивается контракт с «Баварией». И хоть в этом сезоне игрок испытывал трудности в Мюнхене, выступление Бенжамена в последних матчах Рекордмайстера заставило руководство клуба задуматься над продлением контракта с французом.

Кого вы бы больше хотели видеть в «Барселоне» – Павара или Карраско?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
& Co1366
Кто бы там не был, Матео Алемани провернет это дело выше всяких похвал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий