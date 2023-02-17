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Фред и Гави устроили битву постов в соцсетях. Пока счет 1:1

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«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» в первом матче плей-офф Лиги Европы победителя определить не сумели, игра закончилась со счетом 2:2.

После матча Гави и Фред устроили в соцсетях что-то похожее на бой постами.

Сперва полузащитник «красных дьяволов» опубликовал вот такое фото с игроком «блауграны»:

Гави уже, кажется, привык к тому, что после матчей соперники выкладывают совместные фото с юношей.

Через два часа после публикации Фреда в соцсетях Пабло появилось вот такое фото:

Болельщикам обеих команд такой своеобразный поединок игроков вне поля понравился.

Фанаты шутят в соцсетях:

💭 «Фред и Гави – на войне или что-то типа того?»

💭 «Гави, ты мог просто попросить у Фреда футболку! Фред, ты мог просто попросить у Гави гетры! Парни, к чему такая жестокость?»

💭 «Это так смешно! Гави и Фред решили общаться через публикацию совместных фоток? Гении».

💭 «Вы не поверите, с кем запостил фотку Гарначо. Что? С Гави? Невероятно! Теперь ждем в соцсетях Гави публикацию с Гарначо, лол».

💭 «Гави пора начать коллекционировать публикации соперников с его фотками».

💭 «Жду, когда парни поставят совместные статусы».

Как думаете, игроки случайно выбрали именно такие фотографии? Или это действительно баталия?

10 комментариев

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krealpmoney
Ответ Corazon blaugrana
Вот угараю просто с фото Амрабата)) не ну запостил бы кто то из популярных футболистов такое, было бы как минимум стыдно за него. Неужели думает что это как то хотябы приемлемо смотрится?))
поделился картинкой от фаната, да и все
че вам так рандомные картинки из интернета покоя не дают....
+1
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Genius Alex
Ответ Гави
Мама я популярный 🥲
Парень мамы популярнее.
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Answer1
Очень понравился Гави у каталонцев, моторный хав с бешеной энергетикой, такие на вес золота. Плюс Араухо очень круто выглядел, за такой молодежью приятно наблюдать. А интернет войны в наше время обычное дело, выглядит довольно забавно и добавляют даже некоторый градус к матчам, главное не переходить черту.
+1
0
+1
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Гави
Мама я популярный 🥲
+22
0
+22
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skreamer
Косплеят принцессу
+1
-1
0
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Corazon blaugrana
Вот угараю просто с фото Амрабата)) не ну запостил бы кто то из популярных футболистов такое, было бы как минимум стыдно за него. Неужели думает что это как то хотябы приемлемо смотрится?))
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-2
+11
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Trey4rch
боже детский сад
особенно когда в попытках затроллить молодого пацана, играющего в старте Барселоны, пытаются задеть ветераны 30летние, это уже как бы о многом говорит
+2
-3
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Здорова прикалываются друг над другом, самое главное, чтобы без обид.
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Muni Klar
гави цепной пес
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fRsk
Вообще забавно как пытаются задеть Гави. Большинство футболистов на лавке во второй команде сидели в его возрасте, а он основной игрок Барселоны и сборной Испании.
+45
-4
+41
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