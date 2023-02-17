Фред и Гави устроили битву постов в соцсетях. Пока счет 1:1

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» в первом матче плей-офф Лиги Европы победителя определить не сумели, игра закончилась со счетом 2:2.

После матча Гави и Фред устроили в соцсетях что-то похожее на бой постами.

Сперва полузащитник «красных дьяволов» опубликовал вот такое фото с игроком «блауграны»:

Гави уже, кажется, привык к тому, что после матчей соперники выкладывают совместные фото с юношей.

Через два часа после публикации Фреда в соцсетях Пабло появилось вот такое фото:

Болельщикам обеих команд такой своеобразный поединок игроков вне поля понравился.

Фанаты шутят в соцсетях:

💭 «Фред и Гави – на войне или что-то типа того?»

💭 «Гави, ты мог просто попросить у Фреда футболку! Фред, ты мог просто попросить у Гави гетры! Парни, к чему такая жестокость?»

💭 «Это так смешно! Гави и Фред решили общаться через публикацию совместных фоток? Гении».

💭 «Вы не поверите, с кем запостил фотку Гарначо. Что? С Гави? Невероятно! Теперь ждем в соцсетях Гави публикацию с Гарначо, лол».

💭 «Гави пора начать коллекционировать публикации соперников с его фотками».

💭 «Жду, когда парни поставят совместные статусы».

Как думаете, игроки случайно выбрали именно такие фотографии? Или это действительно баталия?