Фред и Гави устроили битву постов в соцсетях. Пока счет 1:1
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» в первом матче плей-офф Лиги Европы победителя определить не сумели, игра закончилась со счетом 2:2.
После матча Гави и Фред устроили в соцсетях что-то похожее на бой постами.
Сперва полузащитник «красных дьяволов» опубликовал вот такое фото с игроком «блауграны»:
Гави уже, кажется, привык к тому, что после матчей соперники выкладывают совместные фото с юношей.
Через два часа после публикации Фреда в соцсетях Пабло появилось вот такое фото:
Болельщикам обеих команд такой своеобразный поединок игроков вне поля понравился.
Фанаты шутят в соцсетях:
💭 «Фред и Гави – на войне или что-то типа того?»
💭 «Гави, ты мог просто попросить у Фреда футболку! Фред, ты мог просто попросить у Гави гетры! Парни, к чему такая жестокость?»
💭 «Это так смешно! Гави и Фред решили общаться через публикацию совместных фоток? Гении».
💭 «Вы не поверите, с кем запостил фотку Гарначо. Что? С Гави? Невероятно! Теперь ждем в соцсетях Гави публикацию с Гарначо, лол».
💭 «Гави пора начать коллекционировать публикации соперников с его фотками».
💭 «Жду, когда парни поставят совместные статусы».
Как думаете, игроки случайно выбрали именно такие фотографии? Или это действительно баталия?
че вам так рандомные картинки из интернета покоя не дают....
особенно когда в попытках затроллить молодого пацана, играющего в старте Барселоны, пытаются задеть ветераны 30летние, это уже как бы о многом говорит