Павар предложил себя «Барселоне». Француз хочет покинуть «Баварию» из-за Канселу. Правда, есть один нюанс

Все не так просто. Это целая цепочка трансферов 😯.

Бенжамен Павар предложил себя «Барселоне», как сообщают многочисленные источники.

Фабрицио Романо подтверждает, что Жоау Канселу переходит в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды из «Манчестер Сити». По информации Mundo Deportivo, именно поэтому Павар настаивает на том, чтобы покинуть мюнхенскую «Баварию» до закрытия трансферного окна.

Павар, чей контракт истекает в 2024 году, может присоединиться к «Барселоне» только в том случае, если мюнхенцы согласятся позволить ему уйти в аренду.

26-летний игрок оценивается в 35 миллионов евро на Transfermarkt, а это означает, что «Барселона» не сможет позволить себе подписать игрока из-за ограничений FFP Ла Лиги.

«Барсе» нужен правый защитник, кроме того, ожидается, что Эктор Бельерин покинет клуб до того, как закроется переходный период. Также не будем забывать, что Хави планировал использовать Кунде на правом фланге.

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