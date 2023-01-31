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Павар предложил себя «Барселоне». Француз хочет покинуть «Баварию» из-за Канселу. Правда, есть один нюанс

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Все не так просто. Это целая цепочка трансферов 😯.

Бенжамен Павар предложил себя «Барселоне», как сообщают многочисленные источники.

Фабрицио Романо подтверждает, что Жоау Канселу переходит в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды из «Манчестер Сити». По информации Mundo Deportivo, именно поэтому Павар настаивает на том, чтобы покинуть мюнхенскую «Баварию» до закрытия трансферного окна.

Benjamin Pavard offers himself to Barcelona — transfer can happen today on one condition

Павар, чей контракт истекает в 2024 году, может присоединиться к «Барселоне» только в том случае, если мюнхенцы согласятся позволить ему уйти в аренду.

26-летний игрок оценивается в 35 миллионов евро на Transfermarkt, а это означает, что «Барселона» не сможет позволить себе подписать игрока из-за ограничений FFP Ла Лиги.

«Барсе» нужен правый защитник, кроме того, ожидается, что Эктор Бельерин покинет клуб до того, как закроется переходный период. Также не будем забывать, что Хави планировал использовать Кунде на правом фланге.

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6 комментариев

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Вячеслав Новиков
Я думаю договорятся с Баварией, Повар ей не нужен, так будет лучше всем
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Karl0709
Если Бавария согласна на Аренду с правом выкупа, то можно и взять Повара .
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Ds13
Ответ Falsegoalkeeper
Жест все уже. Он совсем не тянет, но тем не менее зачем Павар не понимаю. На его позицию 3 игрока
Ну может из-за того, что Павар и в центре может хорошо играть
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Ds13
Жаль, что не сложилось с Бенджамином. Очень не плохой игрок. Успехов ему, как и Роберту))
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Falsegoalkeeper
Ответ borodecky
Не понимаю зачем он. Справа Кунде. Могут играть Араухо и Серджи. Деста из аренды вернут. Нет смысла.
Жест все уже. Он совсем не тянет, но тем не менее зачем Павар не понимаю. На его позицию 3 игрока
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
borodecky
Не понимаю зачем он. Справа Кунде. Могут играть Араухо и Серджи. Деста из аренды вернут. Нет смысла.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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