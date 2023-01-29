Ромарио попросили выбрать лучший состав «Барселоны», где главный вопрос - он или Месси? Ответ бразильца удивил 😦

Прав или нет?

Легендарный бразильский нападающий Ромарио собрал «Барселону» мечты.

Журналист ESPN предложил бразильцу по два игрока на каждую позицию, где уже сам Ромарио выбирал лучшего. Как вы можете догадаться, в конце ему предстоял непростой выбор - он сам или Месси. Смотрим, что получилось.

Состав Ромарио: Субисаретта - Дани Алвес - Гвардиола - Куман - Надаль - Иньеста - Серхи Бархуан - Стоичков - Хави - Чики Бегиристайн - Ромарио.

Журналист не поверил, что Ромарио выбрал себя, а не Месси, переспросив:

— Правда?

Футболист ответил:

— Да, потому что мы играем на разных позициях. Месси - лучший на своей, а я - на своей.

Вот такой смелый выбор сделал бразилец. А кого бы выбрали вы?