Ромарио попросили выбрать лучший состав «Барселоны», где главный вопрос - он или Месси? Ответ бразильца удивил 😦
Прав или нет?
Легендарный бразильский нападающий Ромарио собрал «Барселону» мечты.
Журналист ESPN предложил бразильцу по два игрока на каждую позицию, где уже сам Ромарио выбирал лучшего. Как вы можете догадаться, в конце ему предстоял непростой выбор - он сам или Месси. Смотрим, что получилось.
Состав Ромарио: Субисаретта - Дани Алвес - Гвардиола - Куман - Надаль - Иньеста - Серхи Бархуан - Стоичков - Хави - Чики Бегиристайн - Ромарио.
Журналист не поверил, что Ромарио выбрал себя, а не Месси, переспросив:
— Правда?
Футболист ответил:
— Да, потому что мы играем на разных позициях. Месси - лучший на своей, а я - на своей.
Вот такой смелый выбор сделал бразилец. А кого бы выбрали вы?
Но игрок замечательный был