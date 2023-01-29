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Ромарио попросили выбрать лучший состав «Барселоны», где главный вопрос - он или Месси? Ответ бразильца удивил 😦

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Прав или нет?

Легендарный бразильский нападающий Ромарио собрал «Барселону» мечты.

Журналист ESPN предложил бразильцу по два игрока на каждую позицию, где уже сам Ромарио выбирал лучшего. Как вы можете догадаться, в конце ему предстоял непростой выбор - он сам или Месси. Смотрим, что получилось.

Состав Ромарио: Субисаретта - Дани Алвес - Гвардиола - Куман - Надаль - Иньеста - Серхи Бархуан - Стоичков - Хави - Чики Бегиристайн - Ромарио.

Журналист не поверил, что Ромарио выбрал себя, а не Месси, переспросив:

— Правда?

Футболист ответил:

— Да, потому что мы играем на разных позициях. Месси - лучший на своей, а я - на своей.

Вот такой смелый выбор сделал бразилец. А кого бы выбрали вы?

7 комментариев

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Zhandos Kasymov
Помнится как он собирал и доказывал что забил 1000 голов. Откопал региональныйюе, юношеские соревнования. В общем с миру по нитке голому рубаха как говорится.
Но игрок замечательный был
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Hella black
К Ромарио претензий вообще никаких. Но как известно « Сам себя не похвалишь - никто не похвалит ».
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PVF
В то время Ромарио очень нравился. И скорей всего позиции, действительно, не совпадают
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Dmitry Shaolin
Ответ Lionel Andres Messi 10
Ромарио всегда был самовлюблённым человеком, поэтому его ответ как раз не удивил.
Дак имеет право, играл лучше Месси.
+1
-3
-2
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Lionel Andres Messi 10
Ромарио всегда был самовлюблённым человеком, поэтому его ответ как раз не удивил.
+6
-4
+2
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Serhat Guner
Ответ Игорь Климов
Месси >>> Ромарио.
👍👏
+2
-3
-1
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Игорь Климов
Месси >>> Ромарио.
+7
-7
0
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