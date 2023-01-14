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В феврале «Барса» сыграет против главного антагониста Месси. О ком речь?

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Ваут Вегорст присоединился к «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. В стане «красных дьяволов» нападающий станет заменой ушедшему из клуба Роналду.

Во время чемпионата мира Вегорст запомнился зрителям не только своей игрой и тем самым штрафным, но и конфликтом с Месси. После матча Лео общался с журналистами и поймал на себе взгляд Ваута. Тогда нападающий «ПСЖ» бросил в голландца уже культовую фразу: «Че уставился, придурок? Иди отсюда». Ваут успел повздорить и с Агуэро, дело почти дошло до рукоприкладства.

А при чем тут вообще «Барселона»?

Дело в том, что 16 и 23 февраля «блауграна» сыграет с новой командой Вегорста в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Голландец, вероятно, в этих матчах появится на поле в составе «манчестер Юнайтед».

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6 комментариев

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Inside 88 LW
Это не статья а целый салат)
Намешать все в кучу и заправить маслом) МЮ, Барса, Месси, Вегорст... Можно было еще Депая и Ван Гала всунуть)
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Игорь Климов
Я вот тоже не понял, как и всё кто прочитал этот пост, а причём тут Лео Месси? Автор объясни.
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CyberUnited
Отлично...только причем тут Месси))
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прощай Роналду
Из данной новости понял то, что "придурок" сыграет против Барселоны
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Андрей Тишкович
Этож как плести надо было что б к матчу МЮ Барселона Месси приплесть браво автору
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toomuch
Вот так рождаются мифы. Бобо Вегорст никто и звать его никак, сделать его главным антагонистом Лео может разве что чудо.
+2
-3
-1
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