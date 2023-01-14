В феврале «Барса» сыграет против главного антагониста Месси. О ком речь?

Ваут Вегорст присоединился к «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. В стане «красных дьяволов» нападающий станет заменой ушедшему из клуба Роналду.

Во время чемпионата мира Вегорст запомнился зрителям не только своей игрой и тем самым штрафным, но и конфликтом с Месси. После матча Лео общался с журналистами и поймал на себе взгляд Ваута. Тогда нападающий «ПСЖ» бросил в голландца уже культовую фразу: «Че уставился, придурок? Иди отсюда». Ваут успел повздорить и с Агуэро, дело почти дошло до рукоприкладства.

А при чем тут вообще «Барселона»?

Дело в том, что 16 и 23 февраля «блауграна» сыграет с новой командой Вегорста в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Голландец, вероятно, в этих матчах появится на поле в составе «манчестер Юнайтед».

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