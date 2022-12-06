Педри ни разу не попал в створ ворот на ЧМ. Показатели Бускетса и Гави тоже разочаровывают

Испания покинула чемпионат мира, проиграв по пенальти Марокко в 1/8 турнира.

Во всех четырех матчах «красной фурии» на ЧМ в старте выходило трио полузащитников «Барселоны» – Педри, Гави и Бускетс. Они душили соперника своей тики-такой, но почти ничего не добились: кроме разгромом Коста-Рики испанцам нечем похвастаться. Посмотрите на статистику игроков «сине-гранатовых»:

Педри не смог нанести ни одного удара в створ ворот соперника в четырех играх Мундиаля. В этом отношении Гави добился немного большего, его гол в ворота Коста-Рики был его единственным ударом на турнире за четыре встречи.

Бускетс нанес один удар мимо ворот в матче против Японии, еще один удар был заблокирован соперником в игре с Марокко. Это все что показал Серджи в Катаре.

Самую большую опасность для ворот соперника представляли Ольмо (12 ударов), Асенсио (10 ударов) и Мората (8 ударов).

Остается надеяться, что в клубе игроки «Барселоны» выдадут совершенно другую статистику.