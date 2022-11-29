Жерар Ромеро назвал пять игроков, которых «Барса» не отпустит ни за какие деньги

По словам авторитетного журналиста Жерара Ромеро, «Барселона» определила пятерых игроков как «неприкасаемых». Клуб не будет рассматривать никакие предложения о покупке этих футболистов.

Речь идет о Педри, Гави, Алексе Бальде, Рональде Араухо и Ансу Фати.

Все они, кроме Бальде, уже получили новые долгосрочные контракты. Сейчас «сине-гранатовые» работают над завершением сделки, по которой Алехандро останется в клубе еще минимум на три года. А Фабрицио Романо сообщил, что новое соглашение 19-летнего защитника и вовсе будет рассчитано на пять лет.

Ромеро заявил, что других игроков «Барселона» не будет продавать до тех пор, пока они будут выступать на достойном уровне.

Не секрет, что «Барсе» необходимо сократить фонд заработной платы. Это может привести к уходу таких звезд, как Мемфис Депай и Жорди Альба.

При этом никого из неприкасаемой пятерки клуб не отпустит ни за какие деньги.

Как вам такая новость? Согласны с тем, что «Барса» должна сохранить этих пятерых игроков?