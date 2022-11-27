«Люди устают от ветеранов»: Луис Энрике прокомментировал игру Бускетса и Альбы на ЧМ

Испания провела уже два матча на чемпионате мира и на данный момент возглавляет свою группу.

Главный тренер сборной, Луис Энрике, сказал пару слов о ветеранах команды – Жорди Альбе и Серджи Бускетсе:

«Альба – игрок высочайшего уровня, как и Бускетс. Есть определенная кампания против них, но это нормально, люди устают от ветеранов. Я вызываю их, потому что они впечатляют. Жорди Альба — лучший вингер планеты в последней трети поля, как и Бускетс, при этом его уже много лет пытаются отправить на пенсию. Надеюсь, мы убедим его поехать на следующий чемпионат мира».

В матче против Германии Альба своим классным ассистом помог Морате забить гол. Бускетс также показал замечательную игру в полузащите, выстояв против талантливых футболистов команды Флика.

При этом недавно стало известно, что Бускетс летом покинет «Барселону» и, как сообщают источники, переберется в «Интер Майами» Бекхэма.

А вы бы хотели, чтобы легенды «Барсы» и сборной Испании поехали на следующий ЧМ?