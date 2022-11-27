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Мусиала запостил фото с Гави и Педри – Гави ответил немцу

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После матча Испания-Германия Джамал Мусиала поделился фотографией, на которой он пытается пройти Гави и Педри, оно сразу же завирусилось в социальных сетях.

Гави «ответил» немцу на любезность и в своем профиле опубликовал фото, где он противостоит Мусиале и Рюдигеру.

Отличный выбор футболистов (или их медиа команды). В результате между болельщиками разгорелись жаркие споры о том, кто сильнее – игрок «Барселоны» или «Баварии»?

А на ваш взгляд, кто лучше?

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