🎥 Мората страдает, Бускетс поёт. Игроки сборной Испании забавно поздравили Педри с днем рождения

Педри сегодня отмечает свое двадцатилетие. Полузащитник «Барселоны» находится в Катаре, где принимает поздравления от коллег по сборной Испании.

Игрок уже успел встретиться с Иньестой и стать главным героем вирусного ролика Гави.

А теперь Педри вместе с Моратой поучаствовал в съемках забавного видео для Adidas:

– Сколько тебе лет?

– Двадцать!

Бускетс решил спеть для Педри знакомую жителям всех стран песню. Но, кажется, юноша не особо оценил вокальные данные старшего партнера по «Барселоне»:

Надеемся, что Педри отлично отметит свой день рождения и в следующем матче сборной Испании покажет себя с наилучшей стороны.