🎥«У них нет денег на что-то более приличное?»: игроков «Баварии» заметили в сомнительном месте после победы над «Барсой»

«Бавария» в очередной раз обыграла «Барселону» в Лиге чемпионов и заодно оформила себе выход в плей-офф с первого места.

Каталонцы отправились в Лигу Европы, а мюнхенцы решили отметить победу в одном из баров Барселоны. К действующим футболистам «Баварии» присоединился Хави Мартинес. Зацените:

Болельщиков «сине-гранатовых» это видео позабавило и даже удивило. Ведь, как оказалось, бар Shôko, в котором тусили баварцы, трудно назвать элитным заведением. Жители Барселоны прозвали этот клуб «туристической ловушкой».

Вот как фанаты «блауграны» прокомментировали видео с отдыхающими игроками «Баварии»:

💭 «Я просто не понимаю, почему они выбрали клуб с рейтингом 3.7 в Google».

💭 «Там, конечно, не дешево, но они могли бы найти местечко намного лучше. Очень странный выбор».

💭 «Платить за них должна «Барса». За то, что Месси сделал с Боатенгом».

💭 «Это нечестно! Они просто разносят нас, а потом вот так проводят время? Можно забанить эту команду? Лол».

💭 «В этом баре ты должен отдать 50 евро за четыре напитка. Но сам клуб очень сомнительный. Им не хватило денег на что-то более приличное?»

💭 «Я был в этом месте и классно провел время. Но, черт, не думал, что там будут отдыхать люди с такой высокой зарплатой».

💭 «Отличное место, чтобы отпраздновать вынос «Барселоны».

💭 «А что там забыл Хави Мартинес? Так много вопросов к этому видео».

💭 «Невозможно представить в этом баре игроков «ПСЖ». Слишком мало пафоса в этом клубе».

Кажется, футболисты «Баварии» отлично провели время даже в таком неоднозначном заведении.