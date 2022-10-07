FC BARCELONA
Блог

Судья, который проигнорировал игру рукой Думфриса, назначил пенальти в аналогичной ситуации через два дня после матча ЛЧ

Пол ван Букел
Дензел Думфрис Дензел Думфрис
Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Голландский арбитр Пол ван Букель, который отвечал за VAR во время матча «Интера» и «Барселоны», попросил главного судью вмешаться в эпизод с потенциальным пенальти в матче Лиги Европы.

«Бетис» встречался с «Ромой», ближе к концу первого тайма футболист испанской команды сыграл рукой в своей штрафной. Почти так же, как Дензел Думфрис в матче с «Барсой». Но только в игре ЛЕ судья решил назначить пенальти!

В обоих случаях за VAR действительно отвечал Ван Букел:

Хочется верить в то, что голландец просто учится на своих ошибках.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные