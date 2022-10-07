Судья, который проигнорировал игру рукой Думфриса, назначил пенальти в аналогичной ситуации через два дня после матча ЛЧ

Голландский арбитр Пол ван Букель, который отвечал за VAR во время матча «Интера» и «Барселоны», попросил главного судью вмешаться в эпизод с потенциальным пенальти в матче Лиги Европы.

«Бетис» встречался с «Ромой», ближе к концу первого тайма футболист испанской команды сыграл рукой в своей штрафной. Почти так же, как Дензел Думфрис в матче с «Барсой». Но только в игре ЛЕ судья решил назначить пенальти!

В обоих случаях за VAR действительно отвечал Ван Букел:

Хочется верить в то, что голландец просто учится на своих ошибках.