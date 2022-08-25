Де Йонг лучший, Торрес худший: оценки игроков «Барселоны» за матч против «Ман Сити»

«Барселона» принимала на «Камп Ноу» «Манчестер Сити», команды провели благотворительный матч. Все вырученные средства будут направлены на борьбу с боковым амиотрофическиим склерозом.

Игра переросла в настоящую перестрелку.

Счет был открыт на 20-й минуте, ворота Пеньи поразил Альварес. Но каталонцы быстро смогли отыграться, уже через восемь минут Обамеянг сравнял счет. Этот гол может стать для габонца прощальным, вероятно, на днях он перейдет в «Челси».

Во втором тайме отличиться сумел Де Йонг, теперь уже подопечным Гвардиолы пришлось отыгрываться, на 70-й минуте счет сравнял Палмер. Но уже через девять минут «Барса» вновь вышла вперед. Забил Депай, который во второй половине встречи заменил Обамеянга. На 98-й минуте «Сити» все же сумел сравнять счет, с пенальти забил Марез. Матч закончился со счетом 3:3.

Примечательно, что со всеми голеадорами каталонцев клуб хотел расстаться этим летом. Обамеянг почти наверняка переберется в Лондон, Депаем активно интересуется «Ювентус». А вот Френки, которого в свою команду хотел заполучить Эрик тен Хаг, похоже, остается в столице Каталонии.

Делимся оценками игроков «Барселоны» за матч против «Манчестер Сити»:

Френки де Йонг – 9

Полузащитник продемонстрировал потрясающую игру, он сделал несколько классных забегов и передач. Не будем забывать про его гол.

Гави – 8,5

18-летний футболист вышел на поле во втором тайме, он был вездесущ и сумел отдать несколько потрясающих передач.

Ферран Торрес – 2

Испанец очень плохо двигался с мячом и неудачно пытался обострять атаки команды. Крайне слабый матч в исполнении Феррана.

Рейтинг других игроков: Роберто 8; Кессиэ 8; Пенья 7,5; Обамеянг 7,5; Депай 7,5; Бускетс 7; Пике 7; Альба 6,5; Бальде 6,5; Фати 6,5; Пабло Торре 6,5, Гарсия 6; Абде 6; Рафинья 5,5; Кунде 5.

Пьянич, Кристенсен, Дест и Тенас провели на поле слишком мало времени, чтобы оценивать их игру.