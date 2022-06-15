«Барселона» не продлит контракт с Дани Алвесом

Сегодня утром «Барселона» сообщила Дани Алвесу, что он не сможет продолжать выступать за клуб после 30 июня, утверждает Diario Sport.

В клубе ждут появления Сесара Аспиликуэты, поэтому позиция правого защитника будет полностью закрыта. Финансовая ситуация в «Барселоне» - еще одна причина не продлевать контракт с ветераном.

Приоритетом для Алвеса было остаться в каталонском клубе, он хотел отправиться на Чемпионат мира в Катере в статусе игрока «Барселоны», он даже был готов подписать контракт всего на шесть месяцев.

Теперь Дани придется искать другие варианты, он получил несколько предложений от европейских клубов.

Бразилец вернулся на «Камп Ноу» в ноябре, как свободный агент. Он согласился на минимальную зарплату, чтобы помочь «Барселоне». В сезоне 2021\22 он забил один гол и сделал 4 ассиста в 17 матчах.