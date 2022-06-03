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«Он не просто бегает»: Луис Энрике назвал 4 причины, которые делают Гави уникальным

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«Гави не просто бегает. Он борется на высшем уровне как в обороне, так и в атаке», — сказал Луис Энрике СМИ.

«Он знает, как подать себя. Он может забивать голы, у него отличный финальный пас, он использует обе ноги и у него большой физический потенциал… всего в 18 лет. Он уникален», — объяснил тренер сборной Испании.

Гави был одним из лучших игроков в игре Лиги наций в матче против Португалии. 17-летний футболист ловко начал результативную атаку своей команды.

Велика вероятность, что Гави станет постоянным игроком команды на ЧМ-2022.

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