«Он не просто бегает»: Луис Энрике назвал 4 причины, которые делают Гави уникальным

«Гави не просто бегает. Он борется на высшем уровне как в обороне, так и в атаке», — сказал Луис Энрике СМИ.

«Он знает, как подать себя. Он может забивать голы, у него отличный финальный пас, он использует обе ноги и у него большой физический потенциал… всего в 18 лет. Он уникален», — объяснил тренер сборной Испании.

Гави был одним из лучших игроков в игре Лиги наций в матче против Португалии. 17-летний футболист ловко начал результативную атаку своей команды.

Велика вероятность, что Гави станет постоянным игроком команды на ЧМ-2022.