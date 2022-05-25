Джоан Лапорта: «Мы не будем увеличивать наше предложение Гави»

«Мы не понимаем ситуацию Гави», — сказала Жоан Лапорта Cat Radio.

«Гави 17 лет, у него большое будущее в «Барсе», и мы не понимаем, чего хочет его агент».

«Я думаю, что предложение клуба с учетом нашего уровня зарплаты более чем приемлемо».

«Его агент уже давно рассматривает предложение о продлении. У нас нет новостей, указывающих на то, что он его принял».

«У нас есть новости, что он сравнивает предложения и в какой-то момент ему придется дать ответ».

«Кроме того, мы не будем увеличивать наше предложение Гави, потому что я не хочу следовать примеру прошлого руководства, разрушившего «Барсу». Нужно судить здраво, именно это мы и делаем».

Контракт Гави с «Барселоной» заканчивается в июне 2023 года.