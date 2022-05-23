Хави признался в симпатии к Неймару: он может попросить Лапорту вернуть его в «Барсу»

«Неймар — игрок, которого я люблю», — сказал Хави после поражения от «Вильярреала» со счетом 2:0.

«Но на данный момент я не разговаривал с президентом о попытке вернуть его», — добавил он.

Мы все можем согласиться с тем, что Неймар — игрок с огромным талантом. Его рекорд за «Барселону» говорит сам за себя — 105 голов, 76 передач всего в 186 играх.

Он забил еще 100 голов за «ПСЖ».

Тем не менее, бразилец, кажется, достиг своего рода плато в возрасте 30 лет. Проблемы с травмами также не способствуют стабильной игре.

Возможно, у Хави есть намерение отполировать старый драгоценный камень.