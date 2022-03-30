Хави встретится с агентом Гави, чтобы обсудить контракт футболиста

Через несколько дней Хави должен встретиться с агентом Гави, чтобы узнать подробности ситуации с контрактом игрока, сообщает TV3.

У агента Гави Ивана де ла Пенья хорошие отношения с Хави, и это может стать одной из причин подписания юношей нового контракта с «Барселоной».

17-летний футболист пока не продлил соглашение с клубом, срок действия его текущего контракта истекает в 2023 году.

Недавно президент «Барсы» заявил, что переговоры между клубом и окружением игрока идут полным ходом.

Между тем, Фабрицио Романо говорит, что переговоры о продлении Гави находятся на завершающей стадии.