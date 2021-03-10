«Барса» заговорила на русском: клуб запустил официальное сообщество для болельщиков в Viber

«Барселона» – один из самых популярных футбольных клубов в мире. У него есть болельщики не только в Каталонии, но практически в каждой стране земного шара, в том числе там, где говорят по-русски – в России, Украине, Беларуси, Казахстане и соседних регионах.

Поэтому «Барса» запускает первое официальное клубное сообщество на русском языке . Теперь следить за актуальными новостями и эксклюзивным контентом можно в сообществе ФК «Барселона» в мессенджере Viber. У такого выбора две главные причины – во-первых, Viber принадлежит компании Rakuten, титульному спонсору «Барсы»; во-вторых, этот мессенджер – один из самых популярных на русскоязычном пространстве. Подробнее об этом рассказала в видео ниже Анна Знаменская, директор Rakuten Viber по глобальному развитию.

Для такого важного запуска сообщества нужен шумный старт: Viber собрал в одной студии футбольных экспертов, а также болельщиков «Барселоны», чтобы обсудить любимых игроков «Барсы» и составить символическую сборную всех времен. Вот кто в этом поучаствовал:

Александр Журавлев и Васант Балан, ведущие ютуб-канала МЯЧ Production

ведущие ютуб-канала МЯЧ Production Вадим Лукомский – тактический гуру Sports.ru

– тактический гуру Sports.ru Константин Лосс – создатель русскоязычного фан-клуба «Барсы» Barcamania

– создатель русскоязычного фан-клуба «Барсы» Barcamania Гоша Кодзаев – футболист, воспитанник барселонской футбольной школы

Кроме того, в этом видео появляются действующие футболисты «Барселоны»! Они говорят по-русски и пытаются отличить правду о России от вымысла.

А теперь – внимание: все, кто подпишутся на сообщество «Барсы» в Viber до 22 марта 2021 года, получат возможность выиграть плакаты с автографами Месси и футболки с подписями других игроков .

Как принять участие в розыгрыше подарков:

1. Подписаться на официальное русскоязычное сообщество клуба в Viber. В сообществе появится ссылка на специальный чат-бот розыгрыша.

2. После перехода в чат-бот нажать кнопку «Участвовать», указать имя, фамилию и телефон для связи. Через 2 недели путем случайной выборки мы определим 4 человек, которые получат памятные подарки от клуба. Участвуйте и следите за новостями в сообществе!