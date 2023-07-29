21 комментарий

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

После сезона-2022/23 Марк-Андре тер Штегена признали не только лучшим вратарём Ла Лиги, но и лучшим игроком чемпионата в целом. У многих болельщиков возник закономерный вопрос – а является ли немецкий кипер «блауграны» лучшим в Европе вообще? В главных конкурентах у него Тибо Куртуа из «Реала» и Алиссон из «Ливерпуля».

«Как Куртуа может быть лучше тер Штегена, если «Трофей Саморы» выиграл последний?», – спросите вы.

Всё просто: ещё же есть еврокубки. А чтобы не обидеть других вратарей и случайно не пропустить кого-то менее известного и разрекламированного, определим сразу топ-15 лучших.

Критерии отбора и оценки

Все голкиперы должны выступать за клубы из топ-5 чемпионатов Европы, а ключевой характеристикой отбора является PSxG+/-. Эта метрика указывает на разницу между ожидаемыми пропущенными голами и реальными. Грубо говоря – от скольких мячей вратарь спас свою команду за весь сезон. Это более показательно, чем процент сейвов или количество сухих матчей. Первое не учитывает опасность наносимых ударов, а второе характеризует игру всей команды в защите сразу.

Этот и другие показатели будут представлены с учётом выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Лига Конференций и внутренние кубки в расчёт не берутся, потому что по ним нет расширенной статистики. Данные предоставлены FBref.

Главные шот-стопперы Европы

Лучше всех в сезоне 2022/23 тащил Алиссон, за что он «спасибо» должен сказать своей обороне, которая позволяла слишком многое как для топ-клуба. Собственно, «Ливерпуль» по итогу занял только 5-е место в АПЛ, и если бы не сейвы бразильского кипера, было бы намного хуже.

Несмотря на прекрасные +8,1 у тер Штегена, сразу 5 вратарей как-то ухитрились набрать больше баллов по PSxG+/-. Особенно удивляет перформанс Бадии из «Эльче» – он старался как мог, но спасти команду от последнего места в турнирной таблице и вылета в Сегунду не сумел. Футбол – это всё же командный вид спорта. Будет закономерно, если этим летом он перейдёт в клуб посолиднее. Негоже такому талантливому вратарю в расцвете сил играть во втором дивизионе.

Наверное, вас удивляют низкие позиции Куртуа и Онаны, но они весьма посредственно выступили в своих чемпионатах. И если бельгиец имеет хотя бы положительный PSxG+/- в Ла Лиге (+0,7), то камерунец вообще ушёл в ощутимый минус в Серии А (-2,7). Их спасли только яркие выступления в ЛЧ. Тибо вообще провёл парадоксальный сезон – в Ла Лиге он показал худший результат за последние 4 года, а вот в ЛЧ – лучший за 5 лет, ещё со времён «Челси».

Также можно отметить присутствие целых 4-х игроков от Франции, и лишь одного Онану от Италии, который, ко всему прочему, уже успел укатить в АПЛ.

Ян Облак провёл неплохой сезон, но своими +3,0 PSxG+/- он никого не удивит, поэтому в топ-15 он не пробился. Нет здесь и победителя ЛЧ в составе «Сити» Эдерсона. Он всё себе испортил выступлением в АПЛ, где ушёл в минус почти на 5 голов. Цифра, честно скажем, на уровне аутсайдера какого-то, и достойная игра в главном еврокубке не смогла этого компенсировать.

У кого откуда ноги растут

Этот компонент игры не так уж просто оценить, но у нас есть вот такой косвенный показатель как GKL% – удары от ворот длинной более 36,5 метров (% от их общего количества). Почему именно эта метрика была выбрана? Она сообщает нам, как часто вратарь разыгрывает мяч, а не просто выбивает его куда подальше. Здесь прослеживается двусторонняя связь: с одной стороны – это характеризует установку тренера играть в пас и начинать билдап с вратаря, с другой – под такие требования в клубе должен наличествовать кипер, умеющий эти пасы выполнять, иначе это обернётся большими проблемами, и в том числе плохо отразиться на PSxG +/- из-за постоянных ошибок и обрезов. К тому же, с недавних пор в футболе запрещено игрокам соперника входить в чужую штрафную до того момента, как вратарь сделает первый пас/удар. Ну и не стоит забывать о факторе психологии – когда у команды не клеится и/или вратарь нервничает, то он будет стараться делать то, что понадёжнее. А надёжнее – выбить куда подальше, особенно, если игра ногами не его конёк.

Больше всех короткие и средние пасы любит Доннарумма, хотя его, может, и не назовёшь прямо главным мастером игры ногами, но этот компонент он использует очень часто. А вот Ронноу из «Униона» и Райя из «Брентфорда» предпочитают классические выносы. Удивительно, но тер Штеген не попал в топ-3.

Короли воздуха

Игра на выходах – одно из главных умений хорошего вратаря. Оценить это мы можем через Stp% – процент прерванных кроссов в штрафную. Конечно, здесь не стоит забывать про банальную антропометрию, но не всё так просто. Смотрите, высоченный Куртуа (199 см) лишь на 5-м месте, и в топ-3 все футболисты ниже его более чем на 10 см. С другой стороны, не стоит забывать, что на этот показатель, впрочем, как и на все остальные, так или иначе влияет стиль защиты и атаки команд. Марку-Андре, к сожалению, здесь нечем похвастать.

Либеро – это моё второе имя

Раньше в футболе существовала такая особая позиция в обороне – либеро. Так называли защитника, чья задача была располагаться недалеко у своих ворот и в любой момент быть готовым стать последним рубежом, отделяющим вратаря от футболистов противника. Хотя эта роль давно устарела, сами функции, разумеется, никуда не делись. Их распределили, преимущественно, между центральными защитниками и собственно вратарём. И чем выше располагается линия защиты, тем больше вероятность того, что за партнёрами придётся подчищать самому голкиперу, играя на опережение.

Оборонительные действия вне пределов штрафной площади, в пересчёте на 90 минут, оценивает показатель #OPA/90. И здесь Алиссон лидирует с огромным отрывом. Опять же, скажем «спасибо» защите и опорной зоне «красных». Конечно, этот показатель сильно зависит от стиля обороны, скорости защитников и их надёжности. Команды, играющие низким блоком, изначально не будут допускать особого пространства за спинами своих центрбеков. Однако, не всё так однозначно. Например, у «Барселоны» линия защиты даже выше, чем у «Ливерпуля», но вне пределов штрафной Марк-Андре набрал заметно меньше оборонительный действий нежели Алиссон.

К тому же, если вратарь редко участвует в роли последнего защитника, то и не факт, что он это умеет хорошо делать. Практика – вещь нужная. Если кипер не тренирует определённый навык из-за того, что он не актуален для тактических построений его команды (особенно, если это длится не один год), то сложно представить, что этот навык у него развит на солидном уровне, сам по себе, и его просто нет удобной возможности проявить.

Надёжность и хладнокровие

Ещё одно важное качество вратаря – не допускать собственных ошибок. И без него есть кому их делать. В общем, метрика так и называется – «количество ошибок, приводящих к удару по воротам» (Errors). Само собой, что в пересчёте на 90 минут и с коэффициентом 10-3 для удобства при визуализации.

Радует, что Алиссон, Лено и Онана обошлись без явных ошибок в сезоне. А вот тер Штеген оказался в не самой завидной компании.

Итог

Конечно, задача не из простых всё свести к единому знаменателю, тем не менее, сделать это нужно. Не столько по каким-то строгим стандартам, а сколько исходя просто из здравого смысла. Для этого были просуммированы ранги игрока по каждому из пяти уже упомянутых показателей. Дабы второстепенные метрики не играли определяющую роль, им были присвоены коэффициенты меньше единицы – 1/2 для GKL%, 1/3 для Stp% и Error, 1/4 для #OPA/90.

Также дополнительно введены поправки на уровень команд. Понятное дело, что вратарь-сейвер в середняке или аутсайдере – это герой, а для топ-клуба – просто необходимость, и только попробуй ты эту необходимость не обеспечь. Поэтому кураж часто ловят именно киперы из более простых команд. Очоа не даст соврать. Для этого вратарей проранжировали согласно месту их команд в турнирной таблице внутренних чемпионатов в сезоне 2022/23, с коэффициентом в 1/2. С таким же коэффициентом была взята и поправка на успешность выступления команд в еврокубках согласно баллам в рейтинге УЕФА. С тем лишь отличием, что эти баллы отнимались, а не прибавлялись. Кто не играл в еврокубках, тот получил ноль баллов.

И вот, что мы имеем. Не истина в последней инстанции, но уже явно что-то лучшее, чем чьё-то субъективное мнение. Обратите внимание, что это список лучших вратарей только сезона 2022/23, а не за последние годы вообще! Впрочем, тер Штегену лучше о прошлом не напоминать. Во времена Кумана-Сетьена у немца, да и всей «Барселоны», статистика была близкая к аховой. Ну а Алиссон с гигантским отрывом первый.

Вот так тихой сапой Куртуа забрался аж на второе место в общем рейтинге. Хотя, уж где неожиданность, так это третье место Бернда Лено. Насколько он и вправду лучше провёл сезон, чем тер Штеген – момент дискуссионный, ведь его «Фулхэм» не взял трофеев и в ЛЧ не играл. Но, в конце концов, оцениваем мы не общекомандные достижения, а, в первую очередь, игру самих вратарей. Кстати, вполне вероятно, что без Лено «дачники» собирали бы сейчас урожай в Чемпионшипе. А так, устроились на комфортное 11-е место.

Перед началом подсчётов казалось, что тер Штеген не опустится ниже второго места, но тут уж он сам «виноват»: скудный PSxG +/- в ЛЧ и ЛЕ (по -0,3), скромная игра на выходах и 3 ошибки, которые привели к ударам по воротам, подпортили ему статистику. Марк-Андре провёл отличный сезон, но были те, кто провёл его ещё лучше, в личном плане так уж точно. Показательно, что единственное, в чём тер Штеген превосходит всех других киперов – чемпионский титул с «Барселоной». Он есть и у Доннаруммы из ПСЖ, но в Лиге 1 у них конкуренция слабее. Впрочем, чего унывать-то – «сине-гранатовый» спрут не имел такой хорошей статистики с сезона 2017/18, то есть 5 лет. Летом 2022 его уже некоторые были готовы списать в утиль, а оно вон как всё вышло.

***

Если вам понравился данный материал, поделитесь им в соцсетях, нажав на одну из иконок ниже, и подписывайтесь на телеграм-канал БарсаМании, где вы всегда будет в курсе самых свежих новостей о клубе

Вы также можете поддержать БарсаМанию чеканной монетой на Бусти

Ориоль Ромеу: как играет новичок «Барселоны»? Оцениваем возможную выгоду от возвращения «блудного сына».

Эль Класико: битва поколений. Футбольные карикатуры о «Барселоне».

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh