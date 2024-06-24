Дубль «Барсы» сгубила та самая ДНК: привоз из-за короткого розыгрыша не дал вернуться в Сегунду

Хотя Рафа Маркес все равно гордится.

«У нас есть философия. Мы должны умереть с этой идеей игры», – главный тренер второй команды «Барселоны» Рафаэль Маркес звучал после случившегося в решающем матче за выход в Сегунду своеобразно.

«Барса Атлетик» провалила задачу ровно из-за того, что следовала своему стилю.

Во втором тайме ответного матча против «Кордобы» – такой вот нелепый момент. При счете 1:1.

Молодежь «Барсы» пыталась разыгрывать мяч прямо в своей штрафной: 19-летний центральный защитник Микаил Файе отдал передачу на вратаря Марка Видаля (ему, кстати, 24), кипер попытался перевести мяч на 20-летнего опорника Марка Касадо.

Но его накрывали, так что пас не дошел.

Поэтому игроки «Кордобы» отобрали и забили второй мяч.

Уже через секунду это выглядело вот так: вратарь ничего не может сделать.

Этот гол лишил «Барсу Атлетик» выхода в Сегунду. В обзоре – с 2:22.

Вторая «Барса» с трудом пробилась в стыковые матчи. Какой сезон так запороли?

Главный тренер Рафаэль Маркес очень долго вел «Барсу Атлетик» в Сегунду. Начало сезона не получилось: две победы в шести стартовых матчах, девятое место. Затем Рафа наладил игру и улучшил результаты. С середины января – 12 матчей без поражений и взлет до второй строчки.

Подняться выше не удалось, в итоге «Барса Атлетик» заняла третье место, прямую путевку в Сегунду получает только победитель. Команды со второго по четвертое место играют плей-офф.

Сначала прошли «Ибицу» (2:1 и 5:3), попали на «Кордобу».

Напряженно было и до матча. «Барселона» дала «Кордобе» всего 150 билетов, хотя стадион «Йохана Кройфа» вмещает около шести тысяч зрителей. Это очень разозлило соперника, они ответили аналогично: 150 гостевых билетов на 21-тысячник.

Играли в 35-градусную жару, на юге Испании сейчас так. Судья давал паузы на охлаждение, а двум болельщикам на стадионе стало плохо – звали врачей.

Итог – большущее разочарование «Барселоны».

Игроки плакали. Но тренер Маркес гордится

Конечно, нужны были объяснения.

«Да, это риск, но играть по-другому – не стиль «Барсы». Это один из приоритетов, клуб нанял меня не просто так – я должен попытаться привить ребятам эту философию», – Рафаэль Маркес поддержал команду и настаивал, что играть нужно было именно так.

По лицам игроков не было ясно: готовы ли они разменять этот стиль на такую обидную неудачу в решающий момент.

«Это моя последняя игра в резервной команде. Добраться до такой стадии очень сложно. Команда должна гордиться», – капитан «Барсы Атлетик» Марк Касадо на интервью чем дальше, тем сильнее плакал.

Руководство «Барселоны» высоко ценит работу Маркеса. В этом сезоне Хави часто вызывал в основную команду футболистов «Барсы Атлетик». Эктор Форт, Марк Касадо, Диего Кочен, Андер Астралага, Марк Гиу, Пау Виктор, Анхель Аларкон и Микаил Файе регулярно попадали в заявку на Ла Лигу, Кубка Испании и даже Лиги чемпионов. Да, Ламин Ямаль перешел в основную команду, не сыграв ни минуты за резерв, но большинство проходят путь целиком. Например, Пау Кубарси с января тоже заиграл в стартовом составе главной «Барселоны». В мае Маркес был вынужден играть без талантов, вызванных на чемпионат Европы до 17 лет, за сборную Испании играли Альберт Наварро, Андреас Куэнка, Ландре Фарре, Марк Берналь, Педро Родригес, Ким Жюньент, Хуан Эрнандес и Гиле Фернандес.

К плей-офф добавились еще проблемы: сборная Сенегала в начале июня выдернула Микаила Файе на матчи отбора к ЧМ-2026, Пау Кубарси тренировался с основной сборной Испании, он после взрослого сезона мог помочь резервной команде.

Маркес вынужден был подстраиваться, точно не провалился. Теперь «Барса» хочет продлить контракт с мексиканцем, он вроде бы не против, хотя будет думать: «Не исключаю, что останусь еще на год. Это будет зависеть от того, какие еще варианты появятся».

Главная цель мексиканца – однажды возглавить основную «Барселону». Он был в списке кандидатов до приглашения Ханси Флика. Теперь единственный шанс прийти в главную команду – оставаться в резервной и ждать следующего случая.

Гиу уже ушел в «Челси», Флик забирает Касадо и Форта. Что будет с этими талантами?

«Возможно, нам придется создавать новую команду к следующему сезону», – говорит Маркес сейчас. Само собой, часть игроков пора поднимать в основной состав, с кем-то расстанутся. ● Марк Касадо неделю назад продлил контракт с «Барселоной» до 2028-го. Он начнет предсезонку у Ханси Флика и постарается убедить его.

● Марк Гиу хотел оставаться, но «Барселона» не предложила достойный контракт и минут в основе. И Гиу решил уйти в «Челси», заплатят 6 млн евро отступных, новый тренер лондонцев Энцо Мареска считает Марка готовым для конкуренции в обойме.

● Микаил Файе еще не определился с будущим. «Барселона» не может гарантировать ему минуты в основе, центральных защитников много. Есть вероятность продажи за 14 млн евро, но «Барса» хочет оставить право обратного выкупа.

● Пау Виктор может вернуться в «Жирону». Форвард стал лучшим бомбардиром с 20 голами. У «Барселоны» была возможность выкупить его за 5 млн евро, использовать не стали.

● Унай Эрнандес произвел впечатление на клуб против «Ибицы», оформил самый быстрый хет-трик в истории третьего дивизиона (четыре минуты). Получит шанс на предсезонке основной команды.

● Эктор Форт будет на радарах основной команды. Правый защитник хорошо проявил себя у Маркеса, уже дебютировал за главную «Барсу», он способен играть на обоих флангах обороны.

А вот новую партию талантов Рафа Маркес в следующем сезоне будет и дальше развивать в третьем дивизионе вместо Сегунды, хотя продвижение было так близко.

Фото: instagram.com/marcguiu9

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