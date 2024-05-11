«Хави с ним даже не разговаривает». Бунт форварда «Барсы»

Агент наехал на клуб.

19-летний Витор Роке, похоже, не приживается в «Барселоне». Журналист Санти Овалье пишет, что Хави не рассчитывает на Роке даже как на сменщика Роберта Левандовского.

А еще тренер не разговаривает с Роке, это рассказал агент Андре Кюри. Что происходит?

«Смотрите, как делали с Винисиусом». Агент наехал на Хави и «Барсу»

Агент Кюри пришел на интервью RAC1 – и прошелся по «Барсе», не нравится отношение к клиенту:

«Очевидно, Витор рад возможности играть в команде. Пресса несет чушь, приводит неверные цифры и говорит априори ложные вещи, и все это не помогает. Смотрите, как делали с Винисиусом в «Реале». Он потратил на адаптацию два с половиной года. Здесь, в «Барсе», после двух месяцев игры царит шумиха. Люди недовольны. Они хотят убивать, а не помогать.

Не понимаю, почему Витор играет так мало. Он должен играть чаще, и никто не знает, почему этого не происходит. Я тоже. Хави ни разу не разговаривал с Роке. Мне эта ситуация непонятна. Она никому не идет на пользу.

Парень должен работать усерднее и ждать шанса, но во многих матчах Роке мог бы получить игровое время и проявить себя. Но он не играет. За 300 минут он забил два гола – я бы сказал, что это лучший бомбардир команды, если смотреть на средние величины. Хави дает время Ламину Ямалю, но Роке – нет.

Мы выбрали «Барсу», хотя у нас были другие варианты с большей зарплатой. Витор хотел играть за «Барселону», но если ему не позволяет клуб или тренер, то придется найти другой путь. Роке не уйдет в аренду, только трансфер. Нам придется поговорить, чтобы найти решение. Аренда может навредить Роке, он перейдет в другой клуб, который не заинтересован в нем».

По информации Marca, слова агента – очередной сигнал от окружения Витора. Роке несчастен и часто плачет из-за результатов «Барсы».

Роке подписали за 30 млн. Итог – 310 минут за полгода

Тайминг трансфера изначально казался странным: договорились на летний переезд, но «Барселона» форсировала переход зимой – из-за кошмарной формы Левандовского. Витор примчал в Испанию, а Хави очень его хвалил.

«Надеюсь, подписание Роке встанет на уровень с Месси или Роналду», – сравнивал тренер.

«Барса», несмотря на финансовый кризис, выложила за Роке весомые деньги: 30 млн евро – по пять за каждый сезон при не менее 50% сыгранных матчей. Еще 31 млн прописано бонусами. Контракт на восемь лет, платить намерены долго.

Регистрировали Витора тоже загадочно: похоже, спасла серьезнейшая травма Гави – лига позволяет зарегистрировать нового игрока на 80% от зарплаты травмированного, именно в эти деньги вписали форварда. По информации Diario Sport, летом его снова придется как-то регистрировать. Хави просит отправить Витора в аренду – не рассчитывает на Роке.

Статистика Витора за полгода и правда не впечатляет:

● 13 игр, из них 0 – в плей-офф ЛЧ;

● 310 минут;

● 2 гола – в ворота «Осасуны» и «Алавеса», со вторыми отметился еще и красной.

Не густо.

«В конце сезона мы решим этот вопрос, – говорит Хави. – Нелегко приехать из Бразилии в таком юном возрасте. Ему нужно время. Надо адаптироваться. Он может заиграть в «Барсе», но должен стараться и получать минуты. Мы примем решение».

Агент Роке – теневой кардинал «Барсы»

Знакомьтесь, Андре Кюри – экс-агент Неймара и один из самых влиятельных в Бразилии.

Именно Кюри считается инициатором трансфера Неймара в «Барселону» из «Сантоса», как посредник участвовал и в переговорах с «ПСЖ». Еще агент отвечал за дела юного Винисиуса Жуниора. Однажды Кюри рассказывал историю, что Вини с детства хотел играть за «Барсу», но друзья Андре перехватили мальчика и втихую оформили трансфер в «Реал».

В разные годы Кюри помог «Барсе» подписать Коутиньо из «Ливерпуля», Артура Мело из «Гремио» и Паулиньо из Китая. Андре посредничал даже с подписанием Роналдиньо, хотя тогда не так влиял на рынок.

С 2012-го он числился скаутом «Барселоны» и отвечал за бразильский рынок. Именно агент курировал трансфер Матеу Фернандеса. Или защитника Марлона. Не знаете таких?

А Дугласа Перейру, Густаво Майа или Матеуса Перейру, что сидел два с половиной года в резерве?

Еще одна яркая сделка в карьере Андре – восемь млн евро за игроков «Сантоса» Габриэля Барбосу, Гиву и Виктора Андраде. Эта троица входила в условия сделки по Неймару, а Андре получил жирные комиссионные.

Главный триумф произошел еще в конце 2010-х, когда «Барса» на 22 млн евро подписала Кейррисона и Энрике – молодых бразильских талантов, которые даже ни разу не сыграли. Курировал подписания тоже Андре Кюри. В 2020-м Кюри уволили из «Барсы» – не сошлись по зарплате. Хотя сотрудничество продолжили.

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Фото: Gettyimages /Fran Santiago, Alex Caparros; instagram.com