Хави остается? Похоже, передумал – и ждет встречи с боссами «Барсы»

Но попросит новых игроков.

Вскоре после поражения «Барселоны» в класико приближенный к клубу Жерар Ромеро выдал инсайд: «Хави может остаться! Все зависит от гарантий усиления состава летом».

Неожиданно?

Все улыбнулись, посчитав новость бредовой, но через сутки присоединились и другие инсайдеры. Сошлись на одном: уже на этой неделе «Барса» назначит встречу с Хави, там и решат его дальнейшее будущее.

Хави видит, что его проект развивается. Но попросит новых игроков

После январского заявления Хави дела у «Барселоны» шли хорошо: выдали серию из 13 матчей без поражения и были в шаге от выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

«Надеюсь, что Хави останется, ведь речь идет о долгосрочном проекте, а не об одном-двух сезонах», – говорил вице-президент Рафа Юсте. Боссы «Барсы» уговаривали Хави остаться, а он публично отказывался: «Главное – клуб, а не я. Я не самый важный человек».

Изменения, как ни удивительно, произошли после неудачной недели, когда «Барселона» обидно вылетела из Лиги чемпионов и проиграла «Реалу» в класико.

Надежные инсайдеры Ферран Мартинес и Роджер Торелло совместно заявили: «Хави видит, что его проект продолжает развиваться , а молодые игроки быстро прогрессируют. Теперь тренер верит, что сможет продолжить начатое, и чувствует поддержку внутри клуба».

Однако оба инсайдера уточнили, что тренер попросит приобрести более опытных игроков. Есть даже имена: «Дани Ольмо и Бернарду Силва – игроки, которые очень нравятся Хави». А также нужен новый опорник.

Авторитетный журналист Алекс Пинтанель считает, что спортивный отдел не пойдет на поводу у главного тренера. Денег на усиление нет. Придется работать с тем, что клуб может себе позволить.

Лапорта же приветствует решение Хави остаться.

Хави или не Хави, а «Барса» в ожидании денег

Руководство хочет сохранить Хави, но вот купить ему требуемых футболистов – невозможно. «Барселона» все еще под ограничениями финансового фэйр-плей Ла Лиги.

На новых футболистов денег нет, а лимит по зарплате – 204 млн. Сейчас «Барселона» тратит 405 млн.

Каталонский клуб все еще не получил 40 млн от инвестиционного фонда Libero за продажу акций Barca Studios. Хотя эту сумму закладывали в бюджет, и Ла Лига отнимет ее из планов на новый сезон, если деньги не поступят в срок. Осталась неделя.

Лапорта нашел другое решение: надвигается новый контракт с Nike с подписным бонусом в 100 млн евро + 120 млн евро каждый год в течение 10 лет. Такая финансовая инъекция позволит клубу вернуться к правилу 1 к 1 и тратить каждый евро из заработанного, а также увеличить лимит по зарплате.

Но чтобы купить футболистов – придется продавать. Не исключены продажи Френки де Йонга, Рафиньи, Ансу Фати и даже Рональда Араухо.

Личная встреча между Хави и руководителями даст больше ответов. Новый сезон нужно планировать уже сейчас.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros, Fran Santiago, David Ramos