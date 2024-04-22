Канселу провалился в важнейший момент. Очень обидно

Ведь играл хорошо!

Неубедительная игра Жоау Канселу способствовала вылету «Барселоны» из Лиги чемпионов и завершению чемпионской гонки в Ла Лиге. А ведь до этого он играл на высочайшем уровне. «Теперь я знаю, почему Пеп Гвардиола не любил Канселу. Этот парень играет в какой-то свой футбол. Он считает, что главное – это то, что ты делаешь с мячом, а ты – защитник, черт возьми» – возмущался после матча Рональд де Бур.

Канселу вынужденно стал левым защитником. Все было хорошо

Травма Алехандро Бальде расставила все приоритеты до конца сезона – правый защитник Канселу стал левым защитником, а центральный защитник Жюль Кунде стал правым защитником. Играли без замен и отдыха.

И оба выглядели очень хорошо. Оба в 2024-м выходили в каждом матче. Из подмены был только семнадцатилетний Эктор Форт. Канселу образовал отличную связку с Рафиньей на левом фланге, а Кунде здорово страховал Ламина Ямаля. Таким образом «Барса» прошла «Наполи» в Лиге чемпионов, сократила отрыв от «Реала» в Ла Лиге, обыграла «ПСЖ» на выезде в первом матче четвертьфинала, а затем Хави дал обоим отдохнуть в игре с «Кадисом»: португалец не попал в заявку, а француз вышел всего на несколько минут в концовке. Такая же история произошла и с Робертом Левандовски. Затем случилась ответная встреча с «ПСЖ» и класико против «Реала».

Против «ПСЖ» – привоз пенальти. Против «Реала» – ошибка перед пенальти

Опытнейший Канселу дрогнул вместе с командой после удаления Рональда Араухо в ответной встрече против «ПСЖ». Стал ошибаться на фланге, нелепо сфолил при счете 1:2 и привез пенальти в свои ворота. Эта ошибка позволила французскому клубу добиться нужного результата для прохода дальше, а Килиан Мбаппе, которого не было видно полтора матча, смог снова забить в ворота «Барселоны» и прокричать обидное: «Это футбол, и говорить нужно на футбольном поле».

После матча в адрес португальца полетели ужасные оскорбления. «Они оскорбляют жену, ребенка и дочь, которая скоро родится. Сегодняшний мир жесток, и вы должны знать, как с этим жить» – возмущался игрок в интервью через несколько дней.

Казалось, в матче против «Реала» Жоау обязательно реабилитируется, но он снова подвел – первый пенальти случился после его ошибки. Неверно трактовал эпизод и вместо того, чтобы выбить мяч, стал закрывать его корпусом, чтобы тот выкатился за линию ворот. Васкес обокрал Канселу и налетел на ногу Пау Кубарси. Снова пенальти и снова возможность порадоваться для обидчика каталонцев – Винисиуса.

«Это безумие, как Канселу до сих пор совершает одни и те же ошибки в своем возрасте» – прошелся по защитнику Марко ван Бастен.

Дальше было не лучше, ведь Канселу дважды оставил без опеки Лукаса Васкеса. Оба поучаствовали в трех голах за 90 минут. Вот только Васкес стал благословением «Реала», а Канселу проклятьем «Барселоны».

«Барселона» все равно оставит Канселу

В такой ситуации решение «Барселоны» продлить аренду португальца, а не активировать опцию полноценного выкупа, выглядит не так уж дико. Денег нет, а тут еще и удобный повод. Возможно, будет проще договориться с «Манчестер Сити». Жоау был очень хорош на протяжении всего сезона, но подвел в решающий момент. Но делать его главной причиной провалов – неправильно. Против «ПСЖ» подвел Рональд Араухо, ужасно отыграл Роберт Левандовски, не выручили ни Гюндоган, ни Кунде.

В игре против «Реала» снова исчез Роберт Левандовски, устал Пау Кубарси, травмировался Френки де Йонг и не спасли ни Жоау Феликс, ни Ферран Торрес. Индивидуальные ошибки бросаются в глаза, но проигрывает команда вместе, а не по отдельности. Спасибо Жоау Канселу за сезон.

Васкес – неожиданная суперзвезда класико! Без него не было бы трех голов

Фото: East News /FRANCK FIFE / AFP, OSCAR DEL POZO / AFP; Gettyimages.ru /David Ramos