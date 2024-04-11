Сработал идеальный план Хави. Его замены – восторг, как всегда

Перевернул матч с «ПСЖ».

«Барселона» обыграла «ПСЖ» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Эти 3:2 получились благодаря классному плану Хави.

«Барса» была прекрасна сразу: в первом тайме сдержала стартовый натиск, создала моменты и повела. Опять сработала ставка Хави на левый фланг: Жоау Канселу нейтрализовал Усмана Дембеле, Рафинья забил. А ведь для них обоих родной – на самом деле правый фланг.

Дальше – ходы и реакции. Тренерский обмен ударами .

🥊 Хави отлично начал . Перестроил центр поля: вернул Френки де Йонга и оставил Серджи Роберто, хотя Андреас Кристенсен был готов играть. Главная причина – опыт Роберто справа на фланге, он должен был помогать Жюлю Кунде контролировать опасные подключения Килиана Мбаппе. В итоге лидер парижан выиграл только три единоборства из 12 и совершил 13 потерь.

Связка Канселу и Рафиньи продолжает доминировать на чуждом для себя фланге. Рафинья начинает все контратаки в широкой позиции, но если атака переходит в позиционную, шире уже подключается Канселу, а Рафинья уходит в полуфланг. Сначала бразилец опасно убегал один на один с Джанлуиджи Доннаруммой, но не смог его обыграть, а затем опасно бил из опорной зоны – вратарь снова спас.

Чуть позже Рафинья все-таки забьет, когда найдет идеальное свободное место в чужой штрафной и воспользуется неудачным выходом итальянца .

🥊 Хави дождался реакции «ПСЖ» . Луис Энрике сразу после перерыва перевел Дембеле на левый фланг к Мбаппе и выпустил Брэдли Барколя на правый. С одного края у «ПСЖ» стало возможным численное преимущество, а с другой появился вингер, способный отлично открываться за спины.

В итоге парижане создали много опасных моментов и реализовали два в течение трех минут.

🥊 Хави точечно отреагировал . Почти сразу убрал висящего на желтой Серджи Роберто и растерянного Ламина Ямаля. Вместо них вышли Жоау Феликс и Педри, а Рафинья перешел на привычный правый фланг – оттуда он как раз успешно открылся под блестящую передачу Педри, чтобы сделать 2:2.

Тренер «Барсы» не остановился: убрал Де Йонга и даже Рафинью, который был лучшим на поле. Как раз тогда вместе с Фермином Лопесом появился Андреас Кристенсен – и положил победный головой после углового.

Педри отдал голевую через минуту после своего выхода. Кристенсен забил через минуту после своего.

🥊 Хави успешно повторился . В ответном матче против «Наполи» он уже выпускал Канселу и Рафинью на одном фланге – бразилец ассистировал, а после его удара в штангу забил португалец. Каталонцы вели 2:0 к двадцатой минуте.

Позже «Наполи» забил один в ответ и приближался к равному счету, но Хави смело выпустил Серджи Роберто и даже Ориоля Ромеу, а «Барса» забила третий: тогда Роберто ассистировал, а Ромеу не привез.

Похоже, Хави все больше уверен в своих решениях: его матч-менеджмент все правильнее и точнее.

Хави и Луис Энрике «боксировали» – и до матча, и на поле. У них очень сложные отношения

Фото: East News /FRANCK FIFE / AFP, Matthieu Mirville / DPPI via AFP, Mustafa Yalcin / Anadolu; IMAGO/Maciej Rogowski/Global Look Press